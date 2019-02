Europoslanec Zdechovský pro EZ: Chceme lepší EU. Spolupráce s TOP 09 a STAN se neosvědčila

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Pojištění proti rakovině: Podle čeho vybírat a na co si dát pozor?

Pane poslanče, snažíte se propojit na kandidátce do Evropského parlamentu s menšími stranami. Jedná se v tomto případě o vaši iniciativu, nebo je to součástí strategie KDU-ČSL?

Je to strategie KDU-ČSL, která vzešla předně z mé iniciativy. Celkově je to ale týmová práce, kdy jsem všechny své kroky konzultoval s vedením a mnoha jednání se účastnil přímo Pavel Bělobrádek.

Menší uskupení, ale zejména STAN a TOP 09 vyzvaly k vytvoření společné kandidátky centristů. Proč nedošlo k tomuto spojení s KDU-ČSL? Jde o to, že KDU-ČSL chce být hlavně stranou konzervativní?

Příklon ke konzervativnímu směřování je jen jedním z mnoha více faktorů, jsou zde totiž i rozpory v pohledu na reformu Evropskou unii (EU), kterou my prosazujeme, nebo také v pohledu na další ekonomická a ekologická témata. Významnou roli hrály také zkušenosti s dřívější volební spoluprací, která se neosvědčila.

Jste znám jako jeden z výrazných eurofederalistů. Jsou to právě tyto myšlenky, které k vám přivedly Korunu Českou nebo Konzervativní stranu? Ta první je dokonce monarchistická, o té druhé není příliš slyšet...

Ne, hlavní myšlenkou byla snaha sjednotit ty subjekty, které podobně jako já dokázaly reflektovat, že se situace vyvinula a nyní je potřeba EU zreformovat tak, aby se více přiblížila občanům, byla více pravicově konzervativní a jen za téměř každou cenu nepostupovala integrace třeba i v oblastech azylové nebo sociální politiky, které by dál měly zůstat jen na odpovědnosti národních států. Sjednotila nás tedy předně myšlenka, že chceme lepší EU.

Kdy začne vaše kampaň? Jaký máte plánovaný rozpočet? Budete ji dělat s lídrem Pavlem Svobodou?

Začátek kampaně KDU-ČSL by oficiálně měl být vyhlášen 1. března, kdy samozřejmě děláme kampaň společně s dalšími kandidáty, ačkoliv každý máme ještě své týmy, což je logické, protože volby do EP jsou o osobnostech.

Je totiž jen 21 míst a lidé by si proto měli být vědomi, že se bude volit národní tým nejlepších hráčů, kde už by se nemělo zohledňovat, jestli je někdo „sparťan nebo slávista". Vybráni by jednoduše měli být ti nejlepší z nejlepších.

Vedení KDU-ČSL už oznámilo, že na kampaň dá 5,5 milionu a dále budou do společného rozpočtu přispívat jednotliví kandidáti. Toto se ještě vyvíjí, v každém případě to pak vše bude dohledatelné na transparentním účtu strany.