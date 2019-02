Konec loot boxů v Česku? Ministerstvo hledá bič na výrobce her

Doby, kdy si hráč za své peníze koupil plnohodnotnou počítačovou nebo konzolovou hru, jsou dávno minulostí. V mnoha ohledech je dnes velmi populární takzvaný free-to-play model, tedy princip, kdy hra je v základu zdarma, za dodatečný obsah se ale musí platit.

Nejčastější formou jsou přímé platby za konkrétní produkt, nebo již zmíněné loot boxy, tedy pomyslné bedny obsahující dodatečný herní obsah. Ten mnohdy nemusí souviset s postupem v dané hře a často obsahuje pouze kosmetické prvky a vzhledové vylepšení.

Pro vývojáře a distributory her jde o snadný postup, jak přijít k penězům. Loot boxy proto začaly pronikat i do klasických her, které jsou v prodeji za plnou cenu. Nezřídka se tak dnes lze setkat s tím, že zákazník zaplatí za hru od 1000 do 2000 korun, aby následně mohl investovat několikanásobně vyšší částky do kosmetických či jiných herních vylepšení. Že je tento postup řadou hráčů kritizován není třeba dodávat.

Základním stavebním kamenem a zároveň hlavním problémem loot boxů je náhoda. Zatímco v přímé platbě za daný produkt víte, že chcete-li svou herní postavu obléci do kožené bundy, stačí si zakoupit koženou bundu, u loot boxů je obsah neznámý. V závislosti na ceně se určuje množství věcí, které může hráč obdržet, jejich obsah je ale náhodný. A to podněcuje hráče k dalšímu a dalšímu nákupu.

Ceny loot boxů jsou mnohdy závratné a dosahují cen hry samotné. Kupovat se dají většinou v neomezeném množství. | foto: INCORP images

Loot boxy přitom nejsou výsadou pouze ekonomicky aktivních hráčů. Problém mohou představovat například i u dětí. Loot boxy se totiž hojně objevují v mobilních hrách, které jsou oblíbené především u mladší generace, a stačí chvilka nepozornosti vás syn či dcera si na vaši kartu vesele nakupují jeden obsah za druhým. Takových případů se za poslední měsíce a roky stalo nespočet.

Ministerstvo váhá

Problematika loot boxů je celosvětově rozšířená a v současnosti se jí zabývají úřady v řadě zemí. Nizozemský úřad pro hry a hazard například loni rozhodl, že loot boxy v některých hrách vykazují známky hazardu, načež byly zakázány.

Stejný postoj zaujala Belgie, která zakázala loot boxy u některých her, mezi něž patří i ty nejznámější, jako Fifa nebo Counter Strike. Kompletnímu zákazu pak loot boxy podléhají například v Číně. V řadě dalších zemí je postoj nejasný a některé zavedly přísné restrikce, jiné vyčkávají na rozhodnutí dalších států.

Mezi těmi, které váhají, je například Švédsko, které se bude problematikou hazardu v počítačových hrách zabývat letos. Stejně jako Česká republika. "Ministerstvo financí v současnosti posuzuje, zda tzv. loot boxy, u kterých existuje více herních konceptů, vykazují jednotlivé definiční znaky podle zákona o hazardních hrách a analyzuje dostupné informace tak, aby bylo možné zaujmout finální stanovisko," řekl serveru EuroZprávy.cz tiskový mluvčí resortu Jakub Vintrlík.

Česko je v současnosti aktivní v pracovní skupině Evropského fóra regulátorů hazardních her (GREF), která se na problematiku hazardních prvků v počítačových hrách přímo zaměřuje. Ta se například zabývá problematikou stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami.

"Členové pracovní skupiny, jimiž jsou zástupci mnoha jurisdikcí, navazují aktivní dialog se zástupci provozovatelů těchto her a dalšími zainteresovanými subjekty. V této fázi je cílem nashromáždit maximum informací. Následně si jednotlivé jurisdikce vyhodnotí dopad na svou vlastní regulaci," dodal Vintrlík.

V případě české právní úpravy je důležitá otázka, zda je obsah loot boxů možné považovat za výhru ve smyslu zákona o hazardních hrách. Podle definice hazardní hry v zákoně o hazardních hrách se totiž takovou hrou rozumí "hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost."

Důležitým faktorem proto podle Vintrlíka je, zda je hráči umožněna směna obsahu loot boxu za peníze nebo za jinou protihodnotu, či zda se jedná pouze o prvky využitelné v konkrétní hře, které jsou nepřeveditelné na další osobu. To by v praxi mohlo znamenat problém u her, kde s předměty pořízenými z loot boxů nelze nadále pracovat ve smyslu prodeje či převodu na jinou hodnotu. U takových her by poté v krajním případě mohlo dojít až k celkovému zákazu loot boxů.