Janda (ODS) nebude potrestán za výrok o Vodičkově svaz, chrání ho indemnita

Svaz bojovníků za svobodu podal na Jandu trestní oznámení podle dřívějších informací deníku Právo v souvislosti s jeho slovy, která pronesl loni v říjnu při interpelacích. Janda tehdy v reakci na to, že svaz ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, řekl, že je "bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz".

Považujeme za svou povinnost uveřejnit prohlášení a vyjádřit tak podporu poslanci PS PČR panu Jakubu Jandovi @jandysj @petrhronik @ghavlujova https://t.co/mWeGUNQSLA — Spolek odboje (@spolekodboje) 16. ledna 2019

Ondráček se před listopadem 1989 účastnil policejních zásahů proti účastníkům protirežimních demonstrací. Svaz ho ocenil za to, že přispívá na opravy válečných pomníků a účastní se jeho akcí.

"My jsme vzali na vědomí, že jsme je (podněty) obdrželi a odložili jsme je. Nic jiného jsme v podstatě nemohli činit ve vztahu k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, protože projevy na chráněném fóru jsou kryty plně indemnitou," řekl Grospič.

Obvodní úřad pro Prahu 1 podle dřívějšího Grospičova vyjádření řízení s Jandou nezahájil, byť případ jako přestupek kvalifikoval. Výbor v takovém případě řízení rovněž zahájit nemůže, protože přestupková imunita zákonodárců byla již dříve zrušena. Výbor by rozhodoval o disciplinárním řízení pouze v případě, pokud by úřad začal přestupek projednávat, ale poslanec by si vyžádal jeho vyřešení před imunitním výborem.