Europoslanci Telička a Ježek zakládají nové politické hnutí Hlas

„Svět prožívá bouřlivý vývoj. Moderní technologie a s nimi související sociální, obchodní a další změny přinášejí lidem velké množství dříve nepoznaných výhod. Posiluje se pohyb přes hranice států a kontinentů. Globalizace však přináší i některé stinné stránky, na něž vládnoucí elity v řadě zemí dostatečně nereagují. Nespokojenost s politickou situací nejen v České republice, oslabování demokracie a právního státu i pokračující rozdělování společnosti dovedlo europoslance Pavla Teličku a Petra Ježka k založení nového hnutí HLAS. Spoluzakladateli a členy přípravného výboru jsou také sociolog Martin Převrátil a právník Aleš Novák,“ uvádí nové hnutí.

„Chtěli bychom přispět k tomu, aby naše země měla nejen v Evropě hlas, který bude více slyšet a bude hlasem rozumu, ambice a zodpovědnosti,“ vysvětluje důvod založení nového hnutí stávající místopředseda Evropského parlamentu Telička. Nechtějí prý ale vytvořit jen jednorázovou platformu pro květnové volby. „Chceme hnutí etablovat jako otevřenou politickou platformu v pravém středu politického spektra, jejímž cílem bude prosazování liberální demokracie, vytváření podmínek pro modernizaci a vyšší konkurenceschopnost české i evropské ekonomiky a posilování soudržnosti v současnosti znatelně rozdělené společnosti,“ vysvětluje politik.

Prvním cílem hnutí HLAS je uspět v květnových volbách do Evropského parlamentu. Evropskou legislativu by ovlivňovalo směrem k prohlubování vnitřního trhu, posilování hospodářské a finanční stability a bezpečnosti. Cestou smysluplných reforem chce prosazovat snižování byrokracie a posilování národní rozmanitosti a aktivně řešit problémy a výzvy, které budou mít v blízké budoucnosti výrazné dopady na kvalitu života nejen českých, ale i unijních občanů.

A proč raději nekandidují za některý již existující subjekt? „Na české politické scéně těžko hledáme subjekt, který by nám vyhovoval zaměřením i personálně. Z mnoha podnětů přitom víme, že nejsme zdaleka sami,“ říká Petr Ježek, předseda zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky a předseda delegace pro Japonsko. „Naším cílem je navázat na odvedenou práci v Evropském parlamentu a také přinést do české veřejné debaty víc věcnosti, zkušenosti a odbornosti. Politik musí mít jasné názory, ale zároveň musí být ochoten a schopen tvrdě pracovat, aby je realizoval – mnozí se stali pouze komentátory všeho možného i nemožného, ale jinak za nimi nic vidět není,“ dodává.

Rok 2024: Pavel Telička opouští pro neshody hnutí Hlas a zakládá hnutí ???, za které chce kandidovat do EP a působit i v domácí politice. Stále stejný Telička, už od konce 80. let, kdy vstoupil do KSČ. 🤷🏻‍♀️