Borec je ten, kdo nic neděla a bere za to peníze? Telička se pustil do Payneho

Porovnání činnosti europoslanců hodnotilo řadu z jejich činností. Nejen účast na zasedáních, ale také vystoupení na plénu apod. Na dotaz ohledně jeho nulového skóre ve srovnání europoslanec Payne reagoval poněkud paradoxním tvrzením.

"Podobné věci se dělaly i v českém Parlamentu, když jsem tam seděl. Když se vezme průměrná účast na všech hlasováních, tak se zjistí, že jenom největší idioti mají účast na všech hlasováních, protože jsou tak hloupí, že nikdy nedělají nic jiného, a sedí ve sněmovně a hlasují, co je potřeba,“ uvedl pro iROZHLAS poslanec.

Premiant hodnocení Pavel Telička a zároveň místopředseda Evropského parlamentu si však jeho konstatování vzal osobně. "Tak jsem se dnes dozvěděl od poslance Payna, ze jsem největší idiot, když jsem na všech hlasováních EP. On je naopak největší borec, ze dokáže brát mzdu a nic nedělat. Tedy, to si podle všeho mysli on," uvedl na sociálních sítích Telička.

Tak jsem se dnes přes @iROZHLAScz dozvěděl od poslance Payena, ze jsem největší idiot, když jsem na všech hlasováních EP. On je naopak největší borec, ze dokáže brát mzdu a nic nedělat. Tedy, to si podle všeho mysli on. — Pavel Telička (@Telicka) March 18, 2019

Přístup Jiřího Payne překvapil i Teličkovy followery. "Takže nechodit do práce je normální? Pro mě ne," napsala jedna z diskutujících na Twitteru.

Je pochopitelné, že rétorika europoslanců před volbami přitvrzuje. Problémy s docházkou mělo v minulosti již více českých zástupců (například komunista Miloslav Ransdorf). Květnové volby ukážou čí taktika byla v očích voličů výhodnější.