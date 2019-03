Klaus se vysmál Fialovi: Zoufalá ODS má bezbarvé vedení. A obratem přišla velmi tvrdá reakce

Jste těhotná, řekli lékaři ženě. Pak zjistili, že to, co nosí, není lidské dítě

Klaus zažertoval, že vyloučení jeho syna z ODS přišlo pozdě. „Já myslím, že to vyloučení mohlo být až tři týdny dřív. Kdyby přišlo, tak bych stihl buď sám, nebo spolu s ním nějaký takový subjekt založit. Ale za dva tři dny se to stihnout nedalo,“ uvedl pro Blesk exprezident v narážce na volby do Evropského parlamentu. Kandidátky bylo možné podat do dnešní 16. hodiny.

Nevyloučil však, že se do politiky ještě nějak vloží. Připomněl že eurovopby rozhodně nejsou posledními volbami. Jedno je ale jasné – S ODS už nechce nic mít. Poukázal na to, že, strana měla určité buňky, které jí dávaly charakteristické rysy. „Ty byly narušeny s Mirkem Topolánkem, a pak úplně vymazány dnešním předsedou Fialou,“ rýpnul si Klaus.

Připomněl, že ODS znamená Občanská demokratická strana. „A to písmenko D v názvu, tedy demokratická, to se mi zdá naprosto klíčové. To je to hlavní slovo, jež je zvráceno v tom evropském liberálním stylu, který sem zavlekl pan Fiala. Myslím, že s panem Fialou a dalšími je to strana jiná. Tak ať se přejmenuje a ti lidé hlásají názory, které považují za správné,“ vzkázal současnému předsedovi ODS.

Fiala podle Klause vždy kopal za Evropu. Připomněl také, že předsedou strany se Fiala stal jen krátce po vstupu do strany, což je rekord. „To je něco nemyslitelného, normálně se mělo vždycky za to, že musí každý člověk začít od píky a postupovat, aby se k tomu vrcholu nějak dostal,“ tvrdí Klaus starší.

Stávající předseda ODS podle něj přišel s hotovými názory a neprošel klasickou stranickou diskuzí, ve které by o názory musel bojovat. „Mě trápí, že ta ODS zoufale dopadla se svým dnešním vedením, které je tak bezbarvé, jak snad nic ještě bezbarvého nebylo,“ posteskl si Klaus.

Na Klausova slova zareagoval Fiala na sociálních sítích. „Nemám zapotřebí komentovat každý výrok Václavů Klausů. Nejsou členy ODS. Prezident Klaus už více než deset let kritizuje ODS a podporuje jiné strany. Dávno už navíc svými postoji opustil demokratickou pravicovou politiku. Na jeho kritiku své osoby ale nebudu reagovat stejně,“ uvedl Fiala s tím, že Klausovu minulost má v úctě.

„Může si říkat co chce, ale nic nezmění na tom, že autentickou konzervativní politiku nabízím já. Proruské postoje, upřednostňování autoritativních režimů před demokracií a právním státem, podpora radikálních stran všude po Evropě nemají s konzervatismem nic společného. Ale mým skutečným soupeřem je silná levice reprezentovaná Babišem a jeho satelity, a ne rodina Klausů. Jestli si budou či nebudou zakládat strany je jejich věc,“ vzkázal předseda ODS.