Gerloch ústavním soudcem nebude, Senát ho odmítl. Ovčáček skřípe zuby

Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) poukázal na Gerlochův vstup do předlistopadové komunistické strany v období normalizace. Marek Hilšer z klubu Starostů upozornil na to, že Gerloch ve svém životopise neuvedl své práce před rokem 1995 ani to, že působil na vysokých školách, které produkovaly "turbostudenty z řad politiků a policistů".

Gerloch se hájil tím, že do skandálů těchto škol nebyl zapleten a že v životopise uvedl podle zvyklostí jen své publikace za uplynulých deset let. Hradní kancléř Vladimír Mynář senátorům doporučoval, aby přihlédli ke Gerlochově odbornosti, učinili Ústavní soud názorově různobarevný a aby u nich "zvítězily životní zkušenosti nad osobními animozitami". Gerlochovi bylo vytýkáno, že vystupuje jako advokát prezidenta Zemana.

Aleš Gerloch ústavním soudcem nebude. Senát jeho nominaci nepodpořil. pic.twitter.com/or32xt4DPH — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 20. března 2019

Předseda hnutí Senátor 21 Václav Láska poznamenal, že Gerlocha obhajuje prezidentův kancléř, který pokládá za přijatelné scházet se se soudci a říkat jim, jak by měli rozhodovat. Naznačil, že volbou Gerlocha by senátoři možná rozhodli i o budoucím předsedovi Ústavního soudu, jehož jmenování je jen v pravomoci hlavy státu.

Mynář namítl, že jeho schůzky se soudci jejich rozhodování neovlivnily. Uvedl také, že Pavel Rychetský má zůstat v čele Ústavního soudu až do června 2023, zatímco Zemanův prezidentský mandát skončí o tři měsíce dříve. Rychetský nicméně dříve naznačil, že Ústavní soud by mohl opustit dříve.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na svém osobním twitterovém účtu komentoval rozhodnutí senátorů slovy o novodobých bolševicích. Napsal mimo jiné, že 30 let po pádu komunismu o podpoře opět nerozhoduje "nezpochybnitelná odbornost, ale kádrový profil a ideologická hlediska. Bolševici jsou zpět".

Ti samí, kteří hlasitě vyčítají prof. Gerlochovi členství v KSČ, vynášejí do nebes člena KSČ a příslušníka ČSLA. Chucpe! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 20. března 2019

Bolševici zakazovali profesní uplatnění kvůli třídnímu původu. Novodobí bolševici postupují obdobně u lidí s odlišným názorem. Jsou rozlezlí v politických stranách, které si samy říkají “demokratické”. To je ostatně také stará bolševická propagandistická metoda. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 20. března 2019

Třiašedesátiletý ústavní právník Gerloch je prorektorem Karlovy univerzity pro akademické kvalifikace, kde také vede katedry teorie práva a ústavního práva. Je rovněž místopředsedou Legislativní rady vlády. V letech 2006 až 2014 byl děkanem Právnické fakulty UK. Loni neúspěšně kandidoval do Senátu jako nezávislý v Praze 12. Tři desítky let působí v advokacii, jako advokát vystupoval i u Ústavního soudu ve zhruba dvou desítkách případů.

Zeman tak nyní bude muset navrhnout Senátu nového kandidáta na ústavního soudce, jichž zůstává jen 14. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.