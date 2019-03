Japonsko poprvé vydalo do Česka Číňana odsouzeného za dvojnásobnou vraždu

Svobodní navrhují dobrovolné koncesionářské poplatky. Jak by Česká televize fungovala?

Maláčová otáčí. Chce rodičovskou pro děti do čtyř let

Oznámil to dnes mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na webu úřadu. Podle něj je to vůbec první případ, kdy ministerstvo žádalo o vydání nějaké osoby z Japonska. Mezi Českem a Japonskem není uzavřena smlouva o vydávání lidí k trestnímu stíhání či výkonu trestu.

Dvojnásobnou vraždu spáchal podle úřadu čínský občan v roce 1998. Vzápětí odcestoval do své domoviny, kde se zhruba dvě desítky let skrýval. Zadržen byl na základě mezinárodního pátrání až loni v říjnu v Japonsku. V Česku byl v roce 2003 odsouzen za vraždu ke 12 letům vězení. Japonsko ho do Česka vydalo letos 15. března.

Ministerstvo zatím neuvedlo podrobnosti k vydanému člověku ani k činu, který spáchal. Podle zpravodajství ČTK byli na jaře roku 1998 nalezeni v pronajatém bytě v Praze 4 dva zastřelení Asiaté. Podle serveru Blesk.cz policie kvůli této vraždě následně pátrala po profesionálním zabijákovi Chuej Čungovi, kterého si údajně na vraždu objednala mafie.