Babiš kritizuje Británii za brexit. Počítá škody pro Česko

"Myslím si, že i za naší vlády se podařilo lidem vysvětlit, jak je pro nás důležité v EU být. Ale záleží zase na tom, kdo tam bude," řekl Babiš. Premiérovi zásadně vadí, když se dozví od amerického prezidenta, jakým způsobem EU vyjednává o případných clech na auta. Pro ČR je přitom nesmírně důležité, aby USA nezavedly cla, zdůraznil premiér.

Podle Babiše vlastně členské země nevědí, co Evropská komise vyjednává. Proto se ve čtvrtek dohodl s premiéry visegrádské skupiny, že pozvou eurokomisařku pro obchod Cecilii Malmströmovou, aby jim to vysvětila. "Protože nás se to týká. My jsme jedni z největších výrobců automobilů v Evropě, my jsme jeden z největších dodavatelů součástí německých aut a tak dále," uvedl. Podle Babiše se musí absolutně změnit role, protože není možné, aby premiéři a prezidenti členských zemí měli pocit, že je to jen o Evropské komisi. "A hlavně, abychom neměli pocit, že Německo se domluví s Francií a šéfem komise a víceméně si to tam pytlíkují. To, že jsme malí, neznamená, že nemáme nápady," uvedl premiér. Podle něj má Česká republika nápady a návrhy. "V tomto směru budu na Evropské radě bojovat a myslím si, že je nás stále víc a víc v rámci Evropy, a to se týká i návrhu na rozpočet," řekl.

Hamáček nesouhlasil s Babišem v tom, že by byl brexit důsledkem toho, jak se chovala EU. "Z mého pohledu je důsledkem toho, že britští občané v referendu bohužel uvěřili lidem, kteří jim neříkali celou pravdu. Rozhodli se a teď jenom zírají na to, co se s Británií děje," uvedl. Hamáček se obává, že rozhodnutí, jakkoliv demokratické, přivede Británii do strašlivého chaosu, úpadku. "A my ještě vůbec nemůžeme dohlédnout hloubky toho průšvihu," řekl. Drtivá většina těch, kteří tehdy propagovali brexit, mají podle ministra německé, francouzské a další pasy. "Jsou naprosto v pohodě a ty Brity v tom nechali," dodal.