Fiala se vysmál Klausům: Jejich výroky už mě nezajímají. Nebudu se chovat jako hovado

Před několika dny si Petr Fiala na programové konferenci ODS posteskl, že mu někdy bývá vyčítáno, že je málo konfliktní. „Mohu vám slíbit, že se polepším. Nyní je čas jít ostře do boje za program, za reformy a za budoucí středopravou vládu. A také dovnitř ODS budu ostřejší, abychom si udrželi morálku, principy a schopnost sebereflexe, kterou jsme projevili, když jsme zvedli ODS z popela. Byla to nesmírná práce vrátit ODS na čelo pravice a byla to obrovská důvěra voličů, kterou jsme dostali. A já tuto důvěru voličů nehodlám zklamat,“ uvedl ve svém projevu před svými stranickými kolegy.

A jak řekl, tak také učinil. V rozhovoru pro Seznam Zprávy se vrátil k vyloučení Václava Klause mladšího. A rozhodně si nebral servítky. Vyloučení kohokoliv prý není příjemné, v tomto případě ale podle něj šlo o naprosto nutný krok. „Možnost, že bychom existovali společně, neexistovala poté, jak Václav Klaus vystupoval proti naší politice, proti našim kandidátům,“ popisoval zásadní problémy Fiala. Klaus podle něj vystupoval v rozporu s programem ODS, což bylo neudržitelné.

Strana se podle něj stávala nečitelnou. Přesto zdůraznil, že k vyloučení nedošlo kvůli Klausovým odlišným názorům. „Vejde se k nám široké spektrum názorů i osobností. Ale něco jiného jsou názory a něco jiného je jasné vymezování proti programu,“ vysvětluje Fiala.

ODS a především její vedení také po vyloučení Klause mladšího čelilo kritice ze stany poslancova otce, exprezidenta Václava Klause. Podle něj by se strana měla přejmenovat, protože s tou ODS? Kterou spoluzakládal, už nemá moc společného. Fiala ovšem připomněl, že někdejší předseda ODS stranu už 11 let nepodporuje.

„Výroky Václavů Klausů už mě nezajímají. S demokratickou pravicovou politikou to nemá nic společného. Jestliže tady někdo prosazuje proruské názory, myslí si, že spása přijde od nějakých autoritativních režimů, není to nic slučitelného s politikou, která je demokratická,“ zlobil se Fiala. Následně oběma politikům poslal důrazný vzkaz. „Ani Václav Klaus starší, ani Václav Klaus mladší už mě poučovat nebudou,“ dodal důrazně.

Zopakoval také, že je připravený přitvrdit a jít do všech možných střetů. Ráznost se ovšem podle něj neprojevuje ve slovech. „Protože je tady spousta žvanilů, za nimiž je prázdno, . Nic nedokázali. To prý ale není jeho případ. „Já nebudu přitvrzovat tak, že budu lidi urážet, vysmívat se jim nebo že se budu s prominutím chovat jako hovado,“ ujišťuje Fiala.