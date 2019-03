V Senátu se nehlasovalo o mně, ale spíš o Zemanovi a Mynářovi, tvrdí po prohře Gerloch

Při volbě získal Gerloch podporu 19 z 64 přítomných senátorů. Výsledek volby byl jednoznačný, podpořili ho pouze senátoři vládních stran ANO a ČSSD.

Gerlocha v průběhu hlasování kritizoval zejména senátor Václav Láska (SENATOR 21) a jeho kolega Marek Hilšer (Starostové a nezávislí).

"Jak to vnímám, volba senátorů byla spíše volbou politickou ačkoliv funkce soudce Ústavního soudu by takto vnímána být neměla. Bylo zřejmé, že do značné míry se hlasovalo nikoliv o mně, ale o prezidentovi a jeho kancléři," uvedl kandidát Aleš Gerloch na svém profilu na Facebooku.

Prezidentský kancléř Vratislav Mynář podporoval kandidaturu Gerlocha před senátory. Ti však tuto podporu příliš neocenili, vzhledem k tomu, že Mynář byl kritizován za osobní schůzky se soudci, kdy jim vyjadřoval názory prezidenta.

"Jak jsem byl vyrozuměn, tak senátorům přicházely desítky mailů se zcela mylnými a zkreslenými informacemi o mé osobě," napsal na sociální sítí Gerloch a naznačil, že se stal obětí dezinformátorů.

Následně také zpochybnil autoritu Senátu a Poslanecké sněmovny ČR. "Senátoři mohou zanedlouho zjistit, jak úloha Senátu a Poslanecké sněmovny jako zákonodárného sboru rychle klesá v důsledku preferování takových kandidátů, kteří jsou stoupenci doktríny volného nalézání práva a rozhodování proti liteře a smyslu Ústavy."