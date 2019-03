Spor o jez v Děčíně: Juncker poslal do Česka ráznou odpověď

Aktualizováno 11:18 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kompenzace negativních dopadů stavby vodního jezu u Děčína na krajinu není možné přenést do jiného členského státu Evropské unie. Vyplývá to z dopisu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který má ČTK k dispozici. Česko se u komise snažilo vyjednat možnost, že by dopady stavby jezu na životní prostředí kompenzovalo v zahraničí. Stát by tak investoval do ekologie v cizině.