Zeman představil plán, jak se zbavit Senátu: Bez jídla a platu dlouho nevydrží

Zeman se na tiskové konferenci u příležitosti návštěvy Karlovarského kraje nechal slyšet, že senátoři udělali v případě Gerlocha chybu. Podle něj uškodili hlavně Ústavnímu soudu, který mohl mít ve svých řadách „skvělého odborníka“.

Připomněl také, že to není poprvé, kdy Senát jeho návrh na ústavního soudce smetl ze stolu. Dodal proto, že nebude trucovat a zamyslí se nad tím, koho jiného by navrhl. Náhradník ale podle něj nebude mít tak hlubokou znalost ústavního práva jako právě Gerloch.

Při své cestě po kraji ale tak mluvil o tom, jak se Senátu zbavit. „Senát nelze zrušit ústavním zákonem z toho prostého důvodu, že ústavní zákon musí schválit obě komory Parlamentu. Ale ti, kdo jako já vystupují za zrušení Senátu, si povšimli, že při schvalování zákona o státním rozpočtu, vystupuje a jedná pouze Poslanecká sněmovna a Senát se k tomu vůbec nevyjadřuje,“ popsal Zeman.

Připomněl, že součástí tohoto zákona jsou i výdaje určené na provoz Senátu. „Nazval jsem to – a konzultoval s některými politiky tento návrh, který je legitimní – vyhladověním Senátu. Koneckonců ve středověku se města dobývala tím, že se oblehla a počkalo se, až jim dojde jídlo. Nechci nikoho urazit, ale neumím si představit senátorky a senátory, že by vydrželi bez jídla a bez platu. To znamená, že by se rozpustili sami,“ dodal Zeman, který patří k dlouhodobým kritikům horní komory Parlamentu.