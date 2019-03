Ekonom promluvil pro EZ: Kdo doplatí na navýšení důchodů a rodičovského příspěvku?

Vláda připravila návrh na navýšení penzí o 900 Kč v průměru a příspěvku na rodičovskou dovolenou na 300 000 Kč od 1. 1. 2020. Jenže současně slyšíme z ministerstva financí v rukou hnutí ANO, že státní rozpočet není nafukovací a výdaje se musí redukovat. Jedná se o poněkud protichůdná stanoviska. Co vše znamená v řeči čísel, vysvětlil ekonom.

„Státní rozpočet hospodaří s více než 1 500 miliardami korun. Navrhovaná opatření zvýší výdaje státního rozpočtu o 11 miliard korun, tedy o méně než 1 procento výdajů. Jinými slovy v případě, že se prioritou rozpočtu stane podpora seniorů a rodin s dětmi, tak je možné tato opatření profinancovat,“ vysvětlil vztah politiky k financím Štěpán Křeček, který o důchodové problematice přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zatímco ministryně financí Schillerová, stejně jako premiér Babiš (oba ANO), hovoří především o hledání vhodných financí. „Odvrácenou stranou téže mince je však skutečnost, že jiné skupiny osob na tato opatření doplatí. Pravděpodobně se bude jednat o lidi v produktivním věku, kteří jsou bezdětní nebo své děti již vychovali,“ vysvětlil ekonom, u koho je možné peníze najít.

Štěpán Křeček také pro EuroZprávy.cz upozorňuje na určitá pravidla hospodaření se státním rozpočtem. „Dle návrhu státního rozpočtu budeme hospodařit s deficitem. V takovém případě lze dodatečné výdaje financovat zrušením jiných výdajů nebo na dluh. Před růstem státního dluhu bych chtěl varovat, protože když dluh narůstá, tak se dříve či později zvýší daně. Růst daňové zátěže však zpomaluje růst ekonomiky, která v České republice již nyní roste nejpomaleji ze všech zemí Visegrádu. Bylo by proto vhodné, aby vláda kromě představení dodatečných výdajů představila i dodatečné úspory.“

Kontroverzní návrh vlády zahrnuje také zvýšení rodičovského příspěvku pouze pro novorozence narozené po 1. 1. 2020. Proti návrhu se zvedla vlna kritiky těch, kteří na navýšení těsně nedosáhnou (např. se jim narodí dítě 31. 12. 2019). „Lidé, kteří se rozhodnou mít děti jen kvůli vyššímu rodičovskému příspěvku, by raději žádné děti mít neměli. Rodičovský příspěvek by neměl být motivací pro zakládání rodiny, měl by sloužit jako pomoc rodinám, aby jeden z rodičů nemusel chodit do práce a mohl se starat o své dítě v době, kdy ho nejvíc potřebuje,“ upozornil ekonom Křeček pro EuroZprávy.cz na to, že výchova dětí je v prvé řadě zodpovědností rodičů.