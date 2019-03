Kolem Babiše je dusno: Všichni chodí kolem horké kaše. Ale tohle je převzetí státu, varuje Wagenknecht

Kauza se týká podezření, že Babiš dál ovládá média spadající pod holding Agrofert – a to navzdory tomu, že v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil firmu do svěřenských fondů. Úřad v Černošicích, kam spadají Průhonice, kde Babiš bydlí, premiérovi v lednu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu. Babiš se ovšem odvolala případ dostali na stůj úředníci Středočeského kraje.

Kritici Babiše poukazovali na to, že kraj vede Babišova stranická kolegyně Jaroslava Pokorná Jermanová, i na to, že na úřadu došlo v poslední době k reorganizaci, která vypadá velmi podezřele. Na to, že kraj nejedná nezaujatě, i teď poukazují někteří politici.

„Krajský úřad je nepochybně systémově podjatý a měl vyčkat na prošetření námitky této vady jeho rozhodování ze strany nadřízeného ministerstva. Premiér Babiš by se měl přestat schovávat za hejtmanku Jermanovou a nechat věc prošetřit nezávislý soud,“ vzkázal Babišovi europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

„Kauza premiéra Babiše se protahuje v Česku i Evropě, získává tím čas, což mu velmi vyhovuje. Měl by dnešní rozhodnutí zveřejnit, aby předešel spekulacím kolem důvodů vrácení do Černošic, i možné podjatosti,“ vyzval Babiše šéf české pobočky Transparency International (TI) David Ondráčka.

Hromady institucí se shodují, že premiér je ve střetu zájmů. Až na jednu. "Shodou okolností" jde o instituci, kde po zveřejnění závěrů úřadu Černošice proběhla blesková utajená reorganizace. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 21. března 2019

„Je těžké nyní hodnotit bez přístupu k dokumentům, zda je rozhodnutí relevantní a oprávněné, nebo zda úřad hraje pouze o čas, což nahrává spekulacím o podjatosti Středočeského kraje. Andrej babiš by měl zveřejnit, a to ve veřejném zájmu, samotné rozhodnutí, a tak předejít spekulacím,“ žádá Babiše TI.

To senátor a někdejší první náměstek ministra financí Andreje Babiše pro oblast finančního řízení a auditu Lukáš Wagenknecht hovoří ještě důrazněji. „Všichni chodí kolem horké kaše. Za mě je to jednoznačné. Toto je další důkaz nejvyšší formy korupce "state capture" (česky převzetí státu), kterou řídí jeden člověk, shodou okolností bývalý agent STB,“ tvrdí auditor a senátor v jedné osobě.