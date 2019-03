Piráti a STAN se vlamovali do Babišovy kauzy? Středočeské ANO vzneslo vážná obvinění

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Černošický úřad mu v lednu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200.000 korun. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.

"Hnutí ANO jednoznačně odmítá vyvíjet tlak na rozhodování v tomto i jiných případech, protože úředníci musejí rozhodovat nestranně, politici naopak nesmějí žádný tlak vyvíjet. Piráti a hnutí STAN se svými vyjádřeními naprosto jasně vlamovali do tohoto nezávislého řízení," prohlásil předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman.

Opoziční krajští zastupitelé za STAN navrhovali, aby případ kvůli možné podjatosti převzal některý ze sousedních úřadů, například v Praze. Poukazovali na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to označila za úsměvné. Připomněla, že pražskou radnici vede Pirátská strana, která krajský úřad v souvislosti s Babišovou kauzou kritizovala. Piráti upozorňovali na reorganizaci středočeského krajského úřadu, která podle nich vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úředníků. Vedení úřadu ale účelovost změn odmítlo.

Hromady institucí se shodují, že premiér je ve střetu zájmů. Až na jednu. "Shodou okolností" jde o instituci, kde po zveřejnění závěrů úřadu Černošice proběhla blesková utajená reorganizace. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 21. března 2019

"Pokud politická diskuse na nějaké téma znamená ovlivňování úředníků, pak by ty úředníky ovlivňovala i paní hejtmanka, protože se té politické diskuse aktivně účastnila a sama ohlásila, že to přece do Prahy dát nemohou, když tam vládnou Piráti," namítl Michalik.

Podle klubu ANO šlo ze strany opozice o snahu dostat řízení o údajném střetu zájmů pod politický tlak. Navrhované přesunutí kauzy do Prahy je podle ANO skandálním příkladem toho, jak se někteří politici staví do role soudců.

"Skutečně se mi zdá, že by si zejména Piráti a hnutí STAN měli nastudovat zákon a ctít oddělení moci politické od úředního rozhodování," uvedl radní za ANO Robert Bezděk. Herman dodal, že zástupci ANO se naopak striktně drželi zákona a kauzu nekomentovali.

Podle prvního místopředsedy STAN Víta Rakušana opozice jen vyjádřila obavu, že úřad může být systémově podjatý právě proto, že je vytvářen politický tlak ze strany vedení kraje. STAN podle něj podali podnět na ministerstvo spravedlnosti, které by mělo vyjádřit k tomu, zda krajský úřad je či není systémově podjatý.