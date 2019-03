Brexit posílí Německo a Francii. Česko bude muset s kůží na trh, soudí experti

"Co se týče nastavení vztahů, osobně bych očekával, že nejvíc profitovat (z brexitu) bude Francie s tím, že se otevře prostor pro vývoj evropské integrace podle toho, jak to dlouhodobě směřuje. Spojené království bylo určitou brzdou. Zejména společná obranná politika, ale i hlubší politická integrace byly pro Británii červený hadr, kterému se buďto snažila vyhnout nějakou výjimkou, nebo ho zbrzdit pro celou Evropskou unii," uvedl Kruliš.

Odborníci se naopak neshodují v tom, zda brexit oslabí mezinárodní postavení EU jako celku. Podle Kanioka není unie aktér na úrovni silných státních velmocí. "Samotná společná zahraniční a bezpečnostní politika je stále málo komunitarizována na to, aby byla EU brána vážně," poznamenal.

A no-deal Brexit will create a hard border between London's stock market and the rest of Europe (via @bopinion) https://t.co/jv4FgW5JB2