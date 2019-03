Hulváte, děláte nám ostudu v zahraničí. Vondráček pobouřil svými fotkami, Kalousek mu to spočítal

Předsedu české Poslanecké sněmovny Vondráčka a jeho slovenského protějška Andreje Danka v pátek ve Vatikánu přijal papež František. Politici do Vatikánu přijeli, aby si připomněli 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila, který je pochován v Římě v bazilice svatého Klimenta nedaleko Kolosea.

Právě do této baziliky pak Vondráček zavítal na návštěvu – a nezapomněl pořídit a zveřejnit i několik fotografií. Jenže tím si pořádně zavařil. V chrámu totiž není dovoleno fotit a cedulky se zákazem jsou vidět i na fotkách, které se objevily na Vondráčkově twitteru.

Od Čechů si vysloužil pořádnou kritiku. „A víte že bůh všechno vidí a že tedy i ví, že jste hlasoval pro zdanění restitucí? Slušný člověk by se zastyděl a do chrámu páně by v takovém případě nevstoupil. Slušný člověk ovšem není váš případ, vy si tam uděláte i selfíčko,“ vzkázal mu jeden z naštvaných diskutujících.

Další označili Vondráčka kvůli jeho chování za hulváta a burana. „No jasně, Vondráček si mysli, ze muže cokoliv, tudíž fotí tam, kde se nesmí fotit,“ napsal šéfovi sněmovny další z nespokojených Čechů. „Umíte číst? Fotit se tam nesmí! Ale Vám asi pravidla nic neříkají...“ divil se další z diskutujících. „Číst umět nemusí a asi s tím i počítali, proto tam pověsili obrázky. Ještě že aspoň nechal doma tu kytaru...“ rýpnul si další.

„Pane předsedo, nedělejte nám prosím ve Vatikánu ostudu. Děkuji za slušné občany teto země,“ vyzval ho lidovecký politik Vít Ulrych. A podobně zareagoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Vážený pane předsedo @vondraczech. Ty piktogramy, na které jste se při fotografování díval, sdělují zdvořile zákaz používání fotoaparátů a mobilních telefonů. Nemohl byste, prosím, svoji výrobu ostudy omezit pouze na domácí prostředí? Děkuji,“ rýpnul si Kalousek.