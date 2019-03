Zemanovo setkání s prezidentským kandidátem: Chudák Šefčovič, tohle si nezasloužil, posmívají se politici

Informaci o setkání prezidentského kandidáta a Zemana potvrdil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „‪Maroš Šefčovič požádal pana prezidenta o setkání. Pan prezident této žádosti vyhoví, setkání se uskuteční v neděli v 16:00 na zámku v Lánech, v Masarykově pracovně. Plánováno je zhruba na hodinu.,“ informoval Jiří Ovčáček.

„Jsem rád, že se takové setkání uskuteční. Velmi rád si s ním promluvit a nechám si od něj poradit,“ okomentoval nedělní setkání Maroš Šefčovič. Zda ho český prezident podpoří v prezidentském souboji Šefčovič nechtěl okomentovat. Podle českých médií to Zeman udělá.

Fakt, že se Zeman s kandidátem na prezidenta setká, se některým českým politikům příliš nelíbí. „Miloš Zeman se nevzdává. Když nevyšel Bílý dům, ještě je tu šance zabojovat o slovenský Prezidentský palác,“ rýpnul si europoslanec Petr Ježek.

„Moje první reakce byla: Chudák Šefčovič, fandím sice jeho protikandidátce, ale tohle si nezasloužil. Jenže násilím ho do Lán nevlečou. Asi chce nalovit pár hlasů, jenže to nestačí. Naopak lidi, pro které byla významná jeho zkušenost z EK, to může zviklat,“ myslí si senátor Václav Hampl.

„Hrad právě oznámil, že Zeman přijme v neděli Šefčoviče. Mám trochu zlost na všechny přátele, kteří už týden s rozzářenýma očima veřejně kibicují do voleb na Slovensku. Teď nám nezbyde než držet hubu,“ posteskl si diplomat a někdejší tiskový mluvčí a poradce prezidenta České republiky Václava Havla Michael Žantovský

Novinář Erik Tabery připomněl, že to není poprvé, kdy Zeman veřejně podporuje prezidentského kandidáta sousední země. „Český prezident se rozhodl ovlivnit další prezidentské volby v jiné zemi. V Rakousku mu to nevyšlo, pochybuji, že to sehraje roli na Slovensku - Má se potkat se Šefčovičem. Ale jak tu vždy lidé řeší, kdo dal komu polibek smrti (hlavně Čaputové), platí to i u těch “druhých” kandidátů? Poškodí Zeman Šefčoviče? (Podle mě ne, každý už má stejně jasno),“ píše na sociálních sítích Tabery.