Ve Sněmovně bude horko. Poslance zaměstnají gayové a Faltýnkova kauza

Březnová schůze Sněmovny pokračuje od úterního odpoledne. Skončí pravděpodobně ve středu. Další schůze dolní komory by pak měla začít v polovině dubna.

V úterý by se poslanci měli vrátit k úvodnímu projednávání poslaneckých předloh o manželství. Jedna by uzákonila možnost sňatků včetně všech práv a povinností i pro stejnopohlavní páry. Druhá by naopak zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy, a to dokonce ústavně. V polovině listopadu Sněmovna k hlasování o dalším osudu novel nedospěla. Rozsáhlá debata se očekává i nyní.

O podezřeních kolem mýtného tendru by měli poslanci diskutovat ve středu odpoledne. První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek objasňoval svou roli v případu už předminulý čtvrtek, podle části opozice ale i vládní ČSSD prakticky nic nevysvětlil. Faltýnek mluvil zejména o svých jednáních se současným provozovatelem mýtného systému v letech 2015 a 2016 s cílem snížit cenu jeho služeb. Středem pozornosti jsou však jeho schůzky s ředitelem nynějšího provozovatele, firmy Kapsch Karlem Feixem a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem o rok později v době výběrového řízení na provozovatele nového.

Před tím by ale měli poslanci jednat o penězích v sociálních službách. Diskusi prosadili poslanci opoziční KDU-ČSL, podle nichž chybí krajům na služby pro seniory, postižené a další potřebné a na navýšení výdělků pracovníků dvě miliardy korun. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je potřebná téměř miliarda korun, chce o věci jednat s ministerstvem financí.

Vedle volby zástupce ombudsmanky Anny Šabatové budou poslanci ve středu opakovaně vybírat po jednom členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady Českého rozhlasu. Do druhého kola volby člena takzvané vysílací rady postoupili tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl nominovaný SPD a někdejší mluvčí ODS a kandidát této strany Milan Bouška, jenž radním v minulosti byl. Šanci stát se rozhlasovým radním mají textař Jan Krůta a bývalý ředitel Televizního studia Ostrava Ilja Racek.