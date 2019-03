Maláčová zuří kvůli rodičáku: Byli jsme domluvení, ale Schillerová špatně spočítala rozpočet

Maláčová v posledních dnech čelí enormnímu tlaku ze strany matek a otců dětí do čtyř let. Nejprve totiž hovořila o tom, že 80 tisíc by mohli čerpat všichni rodiče, jejichž dítě nedosáhlo čtyř let. Jenže následně koaliční vláda uzavřela dohodu, podle které rodičák 300 tisíc dostanou až rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020.

„'Politici si neumí představit, jak těžké je pro mladé rodiny vyjít s penězi,' zaznělo na dnešní schůzce s rodiči malých dětí. Já si to představit umím, stejně jako potřebu nových školek, jeslí a částečných úvazků. Právě proto budu dál tlačit na koaličního partnera, aby vláda splnila původní slib, přidala všem rodinám s nejmladším dítětem do 4 let a rychle schválila můj prorodinný balíček!“ slibuje teď Maláčová.

Na sociálních sítích se navíc navezla do koaličního partnera. Premiér a předseda ANO Andrej babiš totiž tento týden uvedl, že to byl předseda ČSSD Jan Hamáček, který na koaliční radě navrhl, aby se zvýšený rodičovský příspěvek vyplácel od ledna 2020 pouze rodičům novorozenců.

„Mimochodem, je smutné, jak ANO překrucuje dnešní situaci s rodinným příspěvkem. Faktem totiž je, že jsme se na jeho parametrech domluvili už v listopadu,“ zdůraznila Maláčová. Podle ní leží vina na její vládní kolegyni Aleně Schillerové.

„Že si pak v lednu ministryně financí uvědomila, že má špatně spočítaný rozpočet, je nepříjemné, ale rodiče malých dětí to odnášet nemohou! Tím spíš, že je tu řešení v podobě zdanění velkých bank. Takže si ANO bude muset vybrat: DĚTI, nebo BANKY??“ navrhuje možné řešení Maláčová.