Kdo tu komu dělá ostudu? Bylo to jinak a vy jste pokrytec, vrátil Kalouskovi úder Vondráček

Vondráček se postaral o rozruch svými fotkami z vatikánského chrámu. Především proto, že na nich bylo jasně vidět, že focení je v tomto náboženském objektu zakázáno. Do předsedy poslanecké sněmovny se pustil šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Vážený pane předsedo @vondraczech. Ty piktogramy, na které jste se při fotografování díval, sdělují zdvořile zákaz používání fotoaparátů a mobilních telefonů. Nemohl byste, prosím, svoji výrobu ostudy omezit pouze na domácí prostředí? Děkuji,“ vyzval Vondráčka Kalousek.

Jenže šéf Poslanecké sněmovny si to nenechal jen tak líbit. „Zatímco my jsme v římské bazilice sv. Klimenta měli focení předem povolené od samotného převora, celkem by mě zajímalo, jestli si i kolega Miroslav Kalousek zařídil povolenku, když fotil na výstavě Picassa v Paříži či na koncertě České filharmonie,“ rýpnul si Vondráček na instagramu.

Radek Vondráček (ANO) | foto: Facebook

Zveřejnil také několik fotek, které podle něj dokazují, že sám Kalousek má máslo na hlavě. „Přikládám jeho úlovky, které mi dnes posílali lidé spolu s komentářem o pokrytectví pana Kalouska,“ dodal Vondráček.

Kalousek mu obratem odpověděl. „Zase jste nic nepochopil, pane předsedo. Můj post nezjišťoval “zvláštní povolení”. Komentoval šokující fakt, že předseda sněmovny umístil na svůj profil fotografii se zákazem fotografování. To je ta otřesná pitomost, kterou si sněmovna nezaslouží,“ trvá na svém poslanec TOP 09.