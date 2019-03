Čau lidi, Maláčová permanentně něco slibuje. Já vám řeknu, jak to je, rozjel se Babiš kvůli rodičáku

„Čau lidi, asi jste si všimli, že celý týden řešíme RODIČÁK. Rodičovský příspěvek,“ napsal Babiš s tím, že se vrací z Olomouce, kde se setkal s několika maminkami. „Návrh na rodičák považují za nespravedlivý, problém je taky v nedostatku jeslí, dětských skupin a jejich ceně, která je často stejná jako příjem za práci na poloviční úvazek. Dětských skupin je málo, hlavně kvůli tvrdým hygienickým požadavkům, ne všude je záchod a umyvadlo pro malinké, ale to by se snad dalo překonat,“ popisuje zásadní problémy, na které mnozí upozorňovali už v minulosti.

Posle svých slov se proto rozhodl vysvětlit, jak vláda k velmi spornému kompromisnímu návrhu dospěla. „A teď vám řeknu, co přesně se stalo. Fakta. Celý příběh,“ slibuje.Poukazuje na to, že na koaliční radě se dohodli hlavně navýšení důchodů o 900 Kč. „Další bod, ČSSD chtěla, abychom podpořili jejich návrh zálohového výživného, se kterým jsme nesouhlasili. Řekli jsme, že nebudeme platit za nezodpovědnost lidí, kteří si nadělají děti, potom se o ně nestarají a nechtějí za ně platit, i když by samozřejmě měli. Důvod je jasný, musí přece fungovat vymahatelnost práva a stát musí donutit neplatiče, aby začali matkám platit. Šli jsme ale nakonec na kompromis, s tím, že můžeme zatížit rozpočet do výše maximálně 1,2 miliardy korun a zálohové výživné tedy platit, ale za podmínky, že zpřísníme pravidla pro vymáhání,“ vysvětluje Babiš s tím, že ministr spravedlnosti připraví pravidla, kterými stát znepříjemní neplatičům výživného život tak, aby si svoji nezodpovědnost rozmysleli.

Na tento návrh ovšem podle něj ANO přistoupilo proto, že ČSSD přišla sama s návrhem, že rodičák od 1.1. 2020 nebude vyplácet zpětně, ale jen těm, kterým se narodí dítě v roce 2020. „Ano, byl to návrh pana Hamáčka, se kterým po krátké konzultaci paní Maláčová souhlasila. Pan Hamáček i paní Maláčová byli s výsledkem rady spokojení a všude to propagovali,“ připomíná.

Podle něj šlo o kompromis. „Byli jsme z návrhu ČSSD velice překvapeni, byl totálně v rozporu s tím, co chtěli předtím, ale zároveň rádi, že to máme za sebou. Co bylo dál, všichni víme. Zvedla se obrovská vlna odporu maminek a tatínků. Hned další den mě paní ministryně Maláčová dost překvapila. Napsala si na Facebook: „Všichni víte, že za navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc pro všechny rodiče dětí do čtyř let jsem od začátku bojovala. Nedokázali jsme ale přesvědčit hnutí ANO.“ Přesvědčit hnutí ANO? Co je to za nesmysl? Vždyť to navrhla sama ČSSD! Vůbec nás nepřesvědčovali,“ zlobí se Babiš na koaliční partnery.

Premiér také uvádí, že původní stanovisko ministryně Schillerové ke slibu Maláčové bylo dát 300 000 Kč všem maminkám, které nevyčerpaly k 31.12.2019 částku 220 000 Kč, což by státní rozpočet přišlo na 8,6 miliardy korun.

„Hlavní problém dnešní koalice je, že ministryně Maláčová permanentně něco slibuje, potom mění názor a navrhuje něco úplně jiného. To, co navrhuje, nemá většinou koaličně odsouhlasené a nemá na to peníze a ani se je nesnaží dát z úspor vlastní kapitoly. Prostě to navrhne a doufá, že to někdo zaplatí. Přitom na jejím ministerstvu práce a sociálních věcí jsou obrovské rezervy v IT, v externích nákladech pro poradenství a samozřejmě, měla by řešit zneužívání sociálních dávek. Mám pocit, že slyším pana Špidlu, mimochodem poradce paní ministryně Maláčové: Zdroje tu jsou,“ rýpnul si do ministryně.

Babiš také uznává, že ho nenapadlo, co po zmíněné koaliční radě nastane a jaký to bude mít celkově dopad. „Matka, která porodí vteřinu před Silvestrem 2019, dostane 220 000 Kč. Porodí po Silvestru, má 300 000 Kč. Je to samozřejmě nespravedlivé a chápu rozhořčení maminek i tatínků. Ale mrzí mě že tady vzniká atmosféra, jako bychom brali lidem peníze. My jim je přitom navyšujeme! To navýšení je přece 36 %, z 220 000 na 300 000 korun!“ uvádí to, na co poukazovali především nespokojení rodiče.

Těm ale premiér slíbil, že bude hledat řešení. „A potkám se i s maminkami a tatínky ze skupiny "Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!", obrátil se na mě jejich zástupce Martin Štros. Vyslechnu si každého. Rád se potkávám s lidmi, to všichni víte,“ dodal Babiš.

S nespokojenými rodiči se o víkendu sešla také sama Maláčová, která slíbila, že bude „dál tlačit na koaličního partnera, aby vláda splnila původní slib, přidala všem rodinám s nejmladším dítětem do 4 let a rychle schválila její prorodinný balíček“.

Tvrdí také, že ANO celý spor o rodičáky překrucuje. „Mimochodem, je smutné, jak ANO překrucuje dnešní situaci s rodinným příspěvkem. Faktem totiž je, že jsme se na jeho parametrech domluvili už v listopadu. Že si pak v lednu ministryně financí uvědomila, že má špatně spočítaný rozpočet, je nepříjemné, ale rodiče malých dětí to odnášet nemohou! Tím spíš, že je tu řešení v podobě zdanění velkých bank. Takže si ANO bude muset vybrat: DĚTI, nebo BANKY??“ vzkázala koaličnímu partnerovi ministryně práce.