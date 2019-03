Zeman se setkal se Šefčovičem a Drahoš už rýpe: Přijel se mu poklonit. Ale podívejte se na Čaputovou

Prezident Miloš Zeman v neděli, necelý týden před druhým kolem voleb, v Lánech přijal kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče. „Prezident republiky Miloš Zeman v neděli dne 24. března 2019 na zámku Lánech přijal na jeho žádost kandidáta na prezidenta Slovenské republiky Maroše Šefčoviče. Prezident republiky ocenil odborné schopnosti a znalosti Maroše Šefčoviče a popřál mu úspěch v prezidentských volbách,“ uvedl po setkání na sociálních sítích Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman už v minulých dnech opakovaně prohlásil, že Čaputovou nezná a že neviděl ani jedno její vystoupení, a proto se proto k její osobě nechtěl příliš vyjadřovat. A zatímco Zeman podpořil Šefčoviče, jeho někdejší soupeř a současný senátor Jiří Drahoš dal jasně najevo, že je na straně Zuzany Čaputové.

„Gratuluji Zuzaně Čaputové k vítězství v prvním kole. 40 procent je opravdu skvělý výsledek. Doufám, že za dva týdny bude mít Slovensko svoji první prezidentku,“ uvedl Drahoš už po prvním kole.

A když Zeman přijal jejího soupeře, neodpustil si rýpnutí. „Zatímco se Maroš Šefčovič jel do Lán poklonit Miloši Zemanovi, Zuzana Čaputová vystoupala se stovkami svých příznivců na legendární vrch Sitno. Odtud mají vyjet rytíři, když bude slovenskému národu nejhůře. Co asi v kampani zabere víc?“ zajímalo senátora, který se v minulosti ucházel o post českého prezidenta.

Také Zemanův protivník z historicky první přímé volby českého prezidenta stojí za slovenskou advokátkou. Na videu, které vzniklo přímo v nemocnici po jeho operaci srdeční chlopně, podpořit právě Čaputovou. „Zvolení Zuzany Čaputové by byla změna nejen pro Slovensko. Čas k tomu dozrál,“ myslí si Schwarzenberg.

Politik například uvedl, že za posledních 30 let u nás i na Slovensku zažil několik prezidentů, kteří se spíše chovali jako „zvolení panovníci, nikoliv jako služebníci státu“. „A tudíž by mě velmi zajímal ženský přístup k tomu. Čas dozrál k tomu, aby byla zvolena žena,“ myslí si čestný muž, který se v historicky první české prezidentské volbě postavil ve druhém kole Miloši Zemanovi. Zvolení ženy na Slovensku by podle něj byla změna i pro celou střední Evropu.