Topolánek zuří kvůli rodičákům: Vymývání mozků a dávkomat Maláčová. Sorry, ale to je k pos*ání

Vláda slíbila peníze nejen pro rodiče, ale především pro seniory. A pak se ukázalo, že v rozpočtu na vše nejsou peníze. Podle Topolánka je na vhodné se zamyslet, zda jsou důchodci důležitější než děti? „Z pohledu tvrdého jádra elektorátu ANO jsou důchodci určitě důležitější. Nelíbí? Přemluv bábu!“ glosuje situaci expremiér.

V případě sporů o to, kdo bude mít vyšší „rodičák“ a kdo ne, je ovšem velmi kritický. „Tohle se nepovedlo ze všech stran. Zločinné slibování něčeho, na co stát nemá (pokolikáté už?) a naivní důvěra v tyto sliby (pokolikáté už?). Odpovědná je vláda jako celek, resp. celá koalice, i s komoušema,“ myslí si.

Nelíbí se mu ale ani, že Babiš hází veškerou vinu na Maláčovou, která chce podle jeho slov „vyvolala mezi maminkami ohromná očekávání, když jim bez konzultace v koalici slíbila něco, co nemá kryté penězi.

„Náhled do tajů korporátního vymývání mozků. Babiš: Maláčová je "dávkomat"; s přidáním důchodcům ale nemá Maláčová nic společného (přidal on, že jo); slib stejného pána, že rodičák se zvedne všem (jak původně chtěla Maláčová). Sorry, ale to je k pos*ání,“ rýpnul si do šéfa vlády Topolánek.