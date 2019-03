Přijetí syrských sirotků? Hamáček musí konat rychleji, požadují iniciativy

Europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová chce usilovat o to, aby Hamáček přijal zástupce organizací na pomoc dětským uprchlíkům ze Sýrie a aby si možnosti jejich přijetí vyříkali. Podle Šojdrové není jasné, proč nemůže být do Česka přijata padesátka syrských dětí, které by chtěla do ČR přivézt, když Česko loni vyhovělo 47 žadatelům o azyl a stovce cizinců poskytlo doplňkovou ochranu, z toho 52 Syřanům.

Hamáček předminulý čtvrtek ve Sněmovně uvedl, že jakýkoli posun v otázce přijetí syrských uprchlíků z Řecka závisí na odpovědi řecké vlády. Ministr připomněl, že už v listopadu požádal řeckou stranu o statistiky nedoprovázených syrských dětí, ale zatím nedostal odpověď. Šojdrová namítla, že odpověď na svůj dopis dostala zhruba za týden. Předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) chce kvůli tomu oslovit svého řeckého kolegu.

Miko má za to, že se Hamáček bojí převzít politickou odpovědnost. "Mysleli jsme, že bude mnohem odvážnější. Určitě by k pádu vlády kvůli pár uprchlíkům nedošlo," podotkl.

Martina Loutná ze společnosti Dobrá rodina uvedla, že syrské děti by mohly být přijaty do přechodné pěstounské péče. Miko k tomu dodal, že 20 rodin v Česku už kvůli tomu absolvovalo povinné školení a že dalších 230, některé z nich napůl syrské či afghánské, je k přijetí dětí připraveno. Oba zpochybnili Hamáčkovo tvrzení, že by syrští sirotci museli být v zařízeních ministerstva školství pro děti cizinců.

Zítra se v Senátu koná veřejný kulatý stůl na téma „Pomoc ČR dětským obětem války – další kroky“. Na stejném místě jsem před půl rokem představila svoji iniciativu na pomoc dětským obětem války. Situace se mezitím zhoršila a česká vláda nedělá nic. @Vaclav_Hampl — Michaela Šojdrová (@msojdrova) 24. března 2019

Hamáček ve Sněmovně uvedl, že případné přijetí nezletilých dětí bez doprovodu podléhá schválení vládou, která by musela rozhodnout o zrušení pozastavení relokací do Česka. Podle zástupců iniciativ na pomoc uprchlíkům se ale toto usnesení vztahuje jen k unijním kvótám na přijímání běženců.

Šojdrová se ve věci přemístění syrských sirotků do Česka po vzoru dalších zemí EU angažuje od loňského podzimu. Premiér Andrej Babiš (ANO) projekt označil za nesmyslný, je podle něho lepší pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti. Slíbil kvůli tomu v Sýrii vybudovat centrum pro sirotky.