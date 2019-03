Tripartita se nedohodla na změnách zákoníku práce, projedná je koalice

"Jsou tam různé názory. Domluvili jsme se, že zákoník budeme projednávat v rámci koalice a vrátíme se potom na tripartitu," uvedl premiér. Příští tripartitní zasedání by se mělo konat 10. června.

Podle Maláčové se odbory a zaměstnavatelé shodli zatím na "technických změnách", které souvisejí s přijetím evropské legislativy. Ministryně už dřív uvedla, že vláda od ní novelu kodexu dostane až poté, co se na ní zástupci zaměstnanců a podniků dohodnou a stvrdí to písemně. Podpisy obou stran chtěla mít podle původního plánu do konce února. Podepsání dohody mělo zabránit případným průtahům a doplňování dalších změn do novely ve Sněmovně.

"Vypustili jsme sporné body a dali jsme tam jen to, na čem jsme se dohodli. Nikdo ve Sněmovně nebude předkládat další návrhy," řekl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Ministerstvo práce zveřejnilo chystanou novelu zákoníku loni v létě. Upravit měla mimo jiné navyšování minimální mzdy. Podle návrhu se měl nejnižší výdělek v Česku od roku 2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska. Odbory stanovení pravidelné valorizace podporovaly. Po předvídatelném stanovení nejnižšího výdělku volají dlouhodobě i zaměstnavatelé. Už dřív mluvili ale o tom, že by podíl měl činit nejvýš 40 procent průměrné mzdy.