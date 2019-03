ANO by vyhrálo volby. Piráti a ČSSD se přetahují o třetí místo, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší podporu ve volbách do Sněmovny by nadále mělo hnutí ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v březnu podpořilo 32 procent občanů. Proti předchozímu měsíci je to o 1,5 procentního bodu více. ODS by stejně jako v únoru dostala 14 procent a skončila na druhém místě.