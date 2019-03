Jak by dopadlo vyšetřování Zemanovy kampaně a vlivu Ruska? Z Hradu přišla nečekaná slova

Jak vás již server EuroZprávy.cz informoval, zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller nedospěl k závěru, že volební tým Donalda Trumpa či jeho jeho poradci koordinovali svou činnost s Ruskem. Podle Muellera tedy Trump nespáchal trestný čin. Speciální vyšetřovatel ale na druhou stranu nevyloučil, že Trump bránil ve výkonu spravedlnosti.

Zpráva o dění v USA rezonovala i v Česku – třeba i proto, že také český prezident Miloš Zeman bývá osočován ze spolupráce s Ruskem. Někteří velkí kritici jej dokonce označují za kolaboranta.

Novinář Petr Kamberský na svém soukromém účtu zamyslel nad tím, jak by podobné vyšetřování vypadalo v Česku. „Nejvíc by mne zajímalo, s jakým závěrem by přišel po dvou letech Robert Mueller, kdyby vyšetřoval kampaň českého prezidenta a vliv ruských entit,“ napsal.

Z Hradu mu překvapivě přišla odpověď. Velmi rázná odpověď. „S velmi podobným, předpokládám... I u nás je totiž honba za "ruskými agenty" často především nálepkování a snaha být rychle hotov s něčím, co je mnohem komplikovanější a složitější,“ vzkázal mu Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.