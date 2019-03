"Policejní orgán a státní zástupce už nebudou dohledávat další důkazní prostředky," vysvětlil Cimbala současnou fázi řízení. Následovat mohou tři různé situace: buď obvinění vůbec nenavrhnou doplnění vyšetřování, nebo státní zástupce jejich návrhy zamítne jako nadbytečné či nepřípustné, nebo je připustí a vyšetřování doplní.

"Poté policejní orgán uzavře spisový materiál a předá ho státnímu zástupci s konečným návrhem. Státní zástupce si spis detailně nastuduje a bude se zabývat otázkou, zda podá obžalobu, nebo zda bude na místě vyřešit věc jinak," popsal mluvčí.

#Czech police finished the investigation of subsidy fraud #CapiHnizdo. The prime minister Andrej #Babis will be brought to trial. Such a person should not be in the #EuropeanCouncil.