Milionové platy pro Václava Moravce a další? Okamura zuří, novináři ČT se mu drsně vysmáli

Okamura, který patří k nejhlasitějším kritikům České televize, se zlobí, že zaměstnanci veřejnoprávního média nezveřejnili své platy. „A ne, a ne a ne! Ani na opakovanou veřejnou výzvu odmítají nejznámější redaktoři České televize Marek Wollner, Nora Fridrichová a Václav Moravec, kteří neustále ve svých pořadech špiní politicky nepohodlné názorové oponenty, zveřejnit své platy, které berou z vašich koncesionářských poplatků, jelikož se proslechlo, že berou každý z nich z vašich peněz v řádu milionů ročně," uvedl politik na facebooku.

„Wollner z pořadu Reportéři ČT je dokonce takový srab, že nechal odstranit ze stránek ČT svůj email, aby mu lidé nepsali, přestože ho platíte. Stejně tak nechal vymazat kontakt na sebe ze stránek ČT Václav Moravec,“ tvrdí Okamura, který na všechny tři zmíněné redaktory ČT zveřejnil pracovní e-mailové adresy. Podle něj jsou zmínění novináři „probruselští aktivisté“, kteří ve svých pořadech lžou o „nepohodlných oponentech“. Příznivce SPD pak vyzval, aby jim napsali a vyzvali je ke zveřejnění platu.

A jak to dopadlo? To popsal třeba Marek Wollner, který působí jako šéfredaktor reportážní publicistiky ČT a moderátor pořadu Reportéři ČT. „Pan Okamura po naší včerejší reportáži vyzval na Facebooku své věrné, aby nám s Norou Fridrichovou a Václavem Moravcem psali hromadně mejly do ČT a pro jistotu uveřejnil i naše poměrně známé adresy, aby to nemuseli hledat,“ uvedl s tím, že se mu zatím ozval jediný člověk.

Okamurovu výzvu okomentovala i Nora Fridrichová. „Pan Záruba se díky panu předsedovi Okamurovi dozvěděl, že si tajně vydělávám miliony (proslýchá se..) a u nás doma je teď dusno,“ rýpnula si v souvislosti s prohlášením šéfa SPD reportérka ČT.

A k ní se přidal i její partner Robert Záruba, šéfkomentátor sportovní redakce ČT „To mi budou muset doplatit, Sorös, Bakala, americká ambasáda - mně je to jedno. jinak nejsme tradiční česká rodina,“ zažertoval Záruba.

Přidal se i politický geograf Michael Romancov. „Tvrdě do nich! Což mi, mimochodem, připomíná, že si budu muset dojít na pokladnu v ČT. Říkala mi sousedka na chalupě, že prý kdykoliv jsem v TV, tak je za to 80 000,“ rýpnul si Romacov, který do ČT chodí jako jeden z expertů.

„Když jsem tam ještě chodil, bylo to za 450!“ zažertoval český novinář Alexandr Mitrofanov.

Fridrichová dostala ohledně peněz také radu od kolegy Jaromíra Bosáka. „Zakopej ty prachy ve sklepě, děláme to tak všichni...“ vzkázal jí sportovní komentátor, který za svá slova přidal smajlíka.