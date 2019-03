Okamurův poločas rozpadu: Vykašle se Ivan David na SPD?

Úsvit i SPD byly založeny jako strany jednoho muže, o tom není pochyb. Jenže s jídlem roste chuť a pro mnohé členy, kteří by rádi dělali vlastní nacionalistickou politiku, autoritářské vedení nemusí být vyhovující. Aktuálně jsme svědky obdobného scénáře jako v minulém volebním období. Klesající preference jsou totiž alarmující pro řadu členů.

Zkušeného politického harcovníka Okamuru klesající preference děsit nemusí. Bude zvolen na kandidátce jakékoliv úspěšné strany, popřípadě se může vrátit do senátu či kandidovat na jinou funkci, to vše už předseda SPD za sedm let ve vrcholné politice vyzkoušel. Včetně veletoče od jeho prvotního politického cíle prosazovat zaměstnávání imigrantů v ČR k nacionalistické ochraně před migrací.

Poločas rozpadu SPD vycítil ještě zkušenější politik Ivan David. Bývalý ministr zdravotnictví v Zemanově vládě kandidoval za stranu do Evropského parlamentu jako lídr kandidátky. Ovšem na víkendové ideové konferenci strany odešel ještě před tím, než měl mít projev. Člen pražské organizace strany Pavel Hornát, pak uvedl na svém facebookovém profilu. "Lídr kandidátky do EU David dnes utekl z konference Prahy se slovy: takhle zanikaj partaje, s**u na to," napsal politik SPD.

Od jadrných slov se Ivan David distancoval, ale zároveň pro server Aktuálně.cz podstatu Hornátova konstatování potvrdil. Důvodem jeho odchodu bylo nenaplnění demokratických standardů vedením konference. Nabízí se otázka, jestli sám Ivan David chce podle jeho slov setrvat v rozpadající se straně.

Na dotaz EuroZprávy.cz odpověděla mluvčí SPD, že neví o tom, že by Ivan David neměl být lídrem strany v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Další pobouření ve straně vyvolal spor mezi SPD a dezinformačním webem Aeronet.cz. V centru konfliktu je spor o autenticitu vlastenectví strany a webu. Kritické hlasy podporovatelů SPD se tak množí, ať už jde o poslance Lubomíra Volného, lokálního politika Pavla Hornáta nebo lídra kandidátky evropských voleb Ivana Davida.