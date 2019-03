Kde vzít na rodičovský příspěvek? ČSSD svým návrhem opět naštvala Čechy

Ve vládní koalici se rozhořel spor ohledně navýšení rodičovského příspěvku. I když vláda přišla s návrhem, že rodičů dětí, které se narodí ještě letos se vyšší příspěvek týkat nebude, současně začala koaliční strana ČSSD hovořit o potřebě najít peníze na plošné navýšení, tak jak stálo v původním návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí vedeného Janou Maláčovou (ČSSD).

"Andrej Babiš i Alena Schillerová si musejí vybrat. Stojí na straně bankéřů, nebo mladých rodin? ČSSD má jasno. Zaveďme bankovní daň a sežeňme potřebných 8 miliard korun! Čistý zisk bank byl předloni 76 miliard korun.

Nejméně 34 miliard korun odvedly přímo do zahraničí," objevilo se na facebookovém profilu sociálních demokratů."

Jenže příznivci sociální demokracie na Facebooku vyjádřili obavy, že takovéto zdanění budou muset na poplatcích zaplatit pouze zákazníci bank. "A vy si myslíte, že zdaněním bank vytáhne peníze z kapes bankéřů? Jistě že ne, odnese to zase oklikou ta mladá rodina, například přes půjčky na bydlení. Nebo se pletu?" tázal se například jeden diskutér. Nedůvěru vyjádřil i další diskutující "Zdanit banky je jako zvýšit daň za rohlíky a věřit tomu, že pekárny za ně nezvednou ceny." V diskuzi zaznělo i řešení, o kterém hovoří parlamentní opozice. "A co tahle zrušit to nesmyslné přispívání 70% na dopravu důchodců a školáků???"

"Bank je u nás tolik, že si vzájemně silně konkurují. Nějaká forma bankovní daně je zavedena v mnoha zemích EU, včetně Německa nebo Rakouska. A úvěry stále zůstávají dostupné. Český trh pro banky zůstane zajímavý i v situaci, kdy vydělají o několik miliard méně," protiargumentují zástupci ČSSD na FB.

Zavádění různých forem sektorových daní je dlouhodobým politickým programem sociálních demokratů. Zdanění bank a další zdanění velkých korporací si v ČSSD přáli již pod vedením Bohuslava Sobotky, ovšem jejich koaliční partner hnutí ANO takovéto změny dlouhodobě odmítá.

Sociální demokraté jsou tak o potřebě bankovní daně přesvědčeni. Česká republiky by podle jejich názoru měla následovat Německo a Rakousko, kde se obdobné daně platí. "Vzhledem k situaci na trhu a velké konkurenci je nepravděpodobné, že by banky zdražily své služby a „odnesli“ by to občané. I po zavedení daně by banky měly velmi slušný zisk," uvedla koaliční strana.