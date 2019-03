Václav Klaus ml. opět rýpe do citlivých věcí: Kritikům poslal jasný vzkaz

Václav Klaus mladší se vrátil k projevu, kvůli kterému definitivně přišel o členství v ODS. Na facebooku zveřejnil přesný přepis toho, co 12. března vlastně u řečnického pultíku řekl.

Poslanec trvá na tom, že neřekl nic špatného. „Přišel stenozáznam té schůze, která vzbudila takové emoce. Když to čtu - nemohu si pomoci. Mluvím o suverenitě České republiky,“ vysvětluje Klaus mladší, o čem jeho příspěvek do diskuze vlastně byl. Některé pasáže, včetně té, kde mluví o židovských transportech a ztrátě suverenity, ještě zvýraznil.

Klause se zastal i někdejší prezidentský kandidát a šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. „Zde je černožluté na bílém, co Václav Klaus ml. řekl. Ať to čtu, jak to čtu, tak na tom není nic nepravdivého. Nebo si myslíte něco jiného?“ zajímá se zakládající člen strany Realisté.

Vedení ODS Klause jednohlasně vyloučilo 16. března. Důvodem podle předsedy Petra Fialy nebyla jen slova o transportech Židů, ale dlouhodobé názorové rozpory a chování poslance. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, dokonce dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ ´vysvětloval Fiala

Co přesně Václav Klaus mladší 12. března ve Sněmovně řekl?

Představte si, že jsou lidé, kteří nějaké GDPR nechtějí vůbec. Vůbec. Považujeme to za naprosto nesmyslný, špatný krok, který reguluje další věci, které dosud regulovány nebyly, buzeruje školy, nemocnice, soukromé podnikatele, každého. Takže z toho důvodu podpoříme aspoň to, kde se co nejvíce komukoli uleví, aby to na něj nedopadalo. Takže tady neříkejte, co je nesmysl, anebo není. My to prostě vidíme jinak. Vy chcete další kraviny typu GDPR. My je nechceme, tak to chceme aspoň zmírnit. To je celé.

Já si ještě dovolím shrnout trošku debatu. Já jsem řekl, jak budu hlasovat a proč. Ale přesto si nemůžu nevšimnout takového pocitu, který mám, že zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale teď hledáme, jak to trošilinku zmírnit, a trošku se o to hádáme. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou. Já tyhle pocity mám hrozné, protože tady 57 % zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí – mně to vadí.

Já jsem si pouze dovolil upozornit, že přes 57 % zákonů, které zde přijímáme a doručujeme občanům, nevzniká z naší vůle, z vůle českých občanů, ale jsou nám doručeny a my je tady jenom automaticky přeschvalujeme. To mi přijde, že je prostě ztráta suverenity České republiky, mně se to zásadním způsobem nelíbí! Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí. Prostě my s tím nemůžeme nic dělat, my to musíme stejně schválit. Jinak nám hrozí pokuty atd. Kdybychom o tom hlasovali nezávisle, tak věřím tomu, že by žádné GDPR nebylo a že by tady sto poslanců pro to nehlasovalo, ani by to nikoho nenapadlo. A to je jeden zákon za druhým, který nám sem běží, evropský zatykač, tohleto, támhleto, den za dnem. Schválně si to spočítejte. Já už jsem to jednou nechal spočítat Parlamentním institutem; je to přes 50 %. Čili ztrácíme vládu nad touto zemí a někteří nad tím ještě jásají. A když to někdo kritizuje, ať už vhodně, nebo nevhodně, tak ho tady okřikují. To je všechno.