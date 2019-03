ANO drancuje dobyté území? Nová kauza Středočeského kraje vyděsila politiky, Kalousek mluví o žalobě

Středočeský kraj si najímal pracovníky například na „poskytování zpětné vazby“. Podle serveru Seznam Zprávy ho to stálo celkem pět milionů ročně. O tom, kdo peníze dostal, Krajský úřad Středočeského kraje mlčí.

Tímto způsobem – například na „zajišťování monitoringu periodik vydávaných místními akčními skupinami na území Středočeského kraje“ nebo „analýzu hudebních festivalů“ - kraj zaměstnával 35 lidí a v některých případech jim vyplatil až stovky tisíc korun. Část peněz šla i na různé formy propagace či PR analýz. Krajský úřad ovšem má na tyto věci své vlastní zaměstnance.

Už loni na podzim si seznam smluv si od vedení kraje vyžádal opoziční zastupitel Martin Macháček (STAN) – ani on ale nedostal všechny informace, jména na smlouvách totiž byla začerněná. „Nebylo možné zjistit, co je to za lidi. Ani ověřit odevzdanou práci,“ uvedl pro server zastupitel.

Jeho kolegové se ovšem pustili do analýzy dostupných materiálů a zjistili, že nejvíc sporných smluv uzavřel odbor přímo spadající pod hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou.

Kauza znepokojila například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Jenom tak mimochodem - znám případy odsouzených majitelů společností, kteří dostali trest za “tunelování vlastní firmy” na základě méně komických smluv. Poruším zásadu, že v politice nepodávám trestní oznámení. Schválně, co nám státní zástupce napíše...“ vzkázal Kalousek prostřednictvím twitteru.

Důraznou kritiku přidal i expert ODS pro výzkum a inovace a bývalý první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Petra Nečase Jiří Nantl. „Neskutečné. Chování ANO v územních samosprávách má povahu drancování dobytého území. Dobyvatelské podupování pana Vondráčka na předsednickém stole ve sněmovně to už jen symbolicky dokresluje. Stát jako kořist. Musí skončit,“ myslí si Nantl.

„Platit 35tis měsíčně za “sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby“ je docela zhýralé, ale co byste čekali od hejtmanky, která nechá svého kadeřníka jezdit služební limuzinou dle libosti…,“ rýpnul si do Jermanové europoslanec STAN Stanislav Polčák.