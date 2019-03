Ministryně Nováková to schytala: Já se tak stydím. Buďme tou malou hvězdičkou, na kterou velké močí, rýpe Kalousek

Velvyslanec Číny sdělil ministryni průmyslu Martě Novákové, nesouhlasí, aby se společného setkání zúčastnil rovněž zástupce Tchaj-wanu. Velvyslanec naznačil, že by to mohlo ohrozit cestu Miloše Zemana do Číny. Ministryně Nováková tedy vyhověla žádosti čínského velvyslance a Tchajwace vyzvala, aby odešli.

Na kauzu upozornil server Hlídací pes. „Jsem ráda, že se podařilo zabránit diplomatické roztržce. Česká republika uznává politiku jednotné Činy, která je také v souladu se zahraniční politikou EU a Severoatlantické aliance,“ uvedla Nováková s tím, že stejné stanovisko zastávají i Německo, USA, Francie či Velká Británie. „Ráda bych poděkovala i zástupcům kanceláře Tchaj-pej za jejich pochopení naší situace," dodala.+

Její přístup se ale řadě politiků nelíbí. „Nováková z @MPO_tweetuje se chová jako slon v čínském porcelánu. Na přání čínského velvyslance vyhodila z jednání zástupce Tchaj-wanu, který je přitom v #ČR větším investorem. Od roku 1993 u nás vytvořil 23 tisíc pracovních míst, zatímco Peking si koupil televizi, stadion a pár politiků,“ okomentoval diplomatický incident poslanec Pirátů Jan Lipavský.

„Troufám, že při té myšlence srdce ti povyskočí: Buďme tou malou hvězdičkou, na kterou velké močí! A my si to necháme líbit! Servilní prohlášení čtyř, smlouva Praha-Peking s podlézavým textem a teď tohle. Jak námi Číňani asi reálně pohrdají..Zaslouženě,“ nešetřil kritikou předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru.

„To jsme dopadli... Já se tak stydím...“ posteskl si bývalý diplomat Petr Kolář, který působil jako velvyslanec v USA i v Rusku.

„Kdybych byl politik, musel bych napsat 'Paní Nováková, prosím, odstupte'. Jako občan ale můžu napsat 'Paní Nováková, jděte už do hajzlu!',“ vzkázal ministryni expremíér Mirek Topolánek.