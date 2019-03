Hřebejk se naštval: Jakl je zastydlá mánička s bizarními názory, SPD je hnus

Jan Hřebejk, který se v podzimních komunálních volbách za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) probojoval do zastupitelstva Prahy 5, se tvrdě pustil do Ladislava Jakla, bývalého ředitele politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, který byl zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„V čem přesně spočívá kvalifikace zastydlé máničky s bizarními názory, která sympatizuje s pravicovými extrémisty, šovinisty a rasisty, k tomu, aby se stala členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílaní, to ví asi jen těch 88 poslanců, kteří tam pana Ladislava Jakla zvolili,“ rýpnul si na sociálních sítích.

Pustil se také do hnutí Svoboda a přímá demokracie, které Jakla do RRTV navrhlo. „Kdo považuje SPD za standardní, demokratickou stranu, je na jiné lodi, jiném břehu a já ho mám za ignoranta a nebo rovnou za svini. Rétorika je zcela lhostejná, tváří tvář rasismu a všemu tomu hnusu, které SPD, včetně jakéhokoli jejich kandidáta, reprezentuje,“ tvrdí Hřebejk.

Ladislav Jakl dostal ve druhém kole tajné volby od poslanců celkem 88 hlasů, potřeba bylo alespoň 82 hlasů. Proti němu kandidoval bývalý mluvčí ODS Milan Bouška , který získal 66 hlasů. Kritici Jakla poukazují především na to, že nový člen rady se nechal v minulosti slyšet, že by média, které má hlídat, nejraději zrušil.