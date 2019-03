Zdechovský pro EZ promluvil o novém předsednictvu KDU-ČSL: Je dobře, že se Jurečka rozhodl nekandidovat

Od nového předsedy Zdechovský očekává nový impuls. „Takový ten potřebný drive. To, že přitáhne lidi a že se bude snažit spojit KDU-ČSL moravskou a českou. Myslím si, že to je strašně důležité,“ přiznal pro EuroZprávy.cz.

Podobně mluví i jeho kolegyně, lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. „Morava je silná, ale potřebujeme posílit v českých regionech. Na strana nemůže dýchat jednou částí plíce. Tohle ji ohrožuje," uvedla pro EuroZprávy.cz lidovecká politička.

O post místopředsedy mělo zájem hned šest kandidátů. „Všech šest už něco dokázalo, takže je mi úplně jedno, kdo z nich tam bude. Myslím, že předsednictvo bude nové a to je dobře. Bude úplně nové - mimo Honzy Bartoška,“ vysvětluje europoslanec.

Krok Mariana Jurečky, který se kandidatury do předsednictva vzdal, považuje za správný. „Myslím, že Marian si dva roky odpočine a pak se vrátí do předsednictva. Myslím si, že právě tak to dopadne. Je dobře, že se takhle rozhodl,“ uvedl lidovecký europoslanec na účet svého stranického kolegy.

Poukazuje na to, že Jurečka straně hodně dal. „Úplně to chápu, viděl jsem, kolik času věnoval třeba objíždění krajů. Chápu, že teď to může být chvilková snaha si odpočinout, ale pak se určitě vrátí. Je to mladý politik a podle mě má veškerou politickou kariéru před sebou,“ dodává pro EuroZprávy.cz Zdechovský.