Kuvajtský velvyslanec varuje: Přesun ambasády ČR v Izraeli vyvolá agresi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Případný přesun české ambasády do Jeruzaléma vyvolá další agresi. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový kuvajtský velvyslanec v České republice Rašíd Fálih Hadžrí. Kuvajt podle něj nechce ovlivňovat vnitřní politiku ČR, nicméně přestěhování české ambasády v Izraeli nepovažuje za dobré řešení. Poškodí to vztahy s arabskými zeměmi, řekl. Česko-kuvajtské vztahy označil za velmi dobré, nicméně poznamenal, že by Kuvajt uvítal navýšení obchodní spolupráce.