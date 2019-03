Posledním místopředsedou KDU-ČSL se stal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík

Hladík zůstal ve volbě osamocen poté, co nominaci odmítlo dalších deset navržených lidovců. Mezi nimi byl i neúspěšný aspirant na předsedu Marian Jurečka, který byl dosud prvním místopředsedou. V pátek ho nahradila senátorka Šárka Jelínková.

Volba posledního místopředsedy se v pátek nečekaně zdramatizovala. Zatímco Bartošek, Niemiec a Matek uspěli hned v prvním kole, ani v druhém, ani ve třetím kole delegáti nedali dostatek hlasů poslanci a dosavadnímu místopředsedovi Jiřímu Miholovi či senátorce Jitce Seitlové.

Novou volbu tak sjezd odložil na dnešní dopoledne. Předsedou strany se v pátek stal poslanec Marek Výborný a po osmi letech nahradil v čele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.

Hladík kandidoval proto, aby se podařilo sjezd zdárně dotáhnout. V páteční volbě posledního místopředsedy se totiž uskutečnila tři kola, z nichž vítěz nevzešel. "Pro mě je prioritou Brno, ale jako náměstek primátorky každý týden jezdím do Prahy, takže jeden den budu věnovat straně a ministerstvům. Myslím si, že to tak vhodně skloubím," uvedl Hladík.

Věnovat se chce suchu a změně klimatu. "Zemi jsme dostali od našich dědů a pradědů a musíme ji předat našim vnukům. Nemůžeme ji předat takhle, musíme ji nastavit. Bude nás to stát hodně úsilí a hodně peněz, ale KDU-CŠL musí být vlajkovou lodí, která dotáhne konkrétní opatření," zdůraznil Hladík.

Jako místopředseda se chce věnovat i spolupráci s komunálními politiky. Podle Hladíka sjezd ukázal vůli po změně. "Mají přijít noví mladí lidé, kteří už dnes mají pozice v komunální politice. Mezi místopředsedy budeme tři náměstci primátora nebo primátorky z Brna, Havířova a Jablonce. Je to jasný vzkaz, že jdeme odspodu," řekl Hladík. Připomněl, že on sám, Matek i Niemiec vstoupili do strany za předsedy Pavla Bělobrádka.