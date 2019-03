Schwarzenberg o Novákové: Podělala se. Od člena české vlády bych očekával alespoň trochu hrdosti

Schwarzenberg se, stejně jako řada dalších českých politiků, kritizuje Martu Novákovou za její chování k zástupcům Tchaj-wanu. „Ctěná paní ministryně průmyslu Nováková pozvala hosty ze zastupitelských úřadů na společné setkání. I přišel tam čínský velvyslanec, spatřil tam svého tchaj-wanského kolegu, ihned u ministryně protestoval a naše ministryně průmyslu se ihned podělala a tchaj-wanského zástupce nechala vykázat ze sálu," shrnuje svými slovy, čeho se politička dopustila.

Chování Novákové jej naprosto zklamalo. „Opravdu pozoruhodná zbabělost. Všichni přítomní byli její hosté, klidně mohla čínskému zástupci odpovědět, že ona je hostitelkou a ona tedy určuje, kdo má být pozván. Nikoli zastupitelský úřad cizího, byť spřáteleného státu. To se však nestalo,“ zlobí se politik, který v minulosti stál v čele české diplomacie.

Nováková tvrdila, že se podařilo zabránit diplomatické roztržce. Připomněla také, že Česká republika uznává politiku jednotné Činy. „Je pravda, že uznáváme teorii jedné Číny a čínský velvyslanec zastupuje Čínskou lidovou republiku. Nicméně, Tchaj-wan u nás investoval mnohem více než Čína i přes velké snahy našeho pana prezidenta, některých politiků a dalších mocipánů. Nechci popisovat kam až Číňanům lezou, ale ve srovnání s tchaj-wanskými, jsou čínské investice poněkud směšné,“ připomíná Schwarzenberg, který se zotavuje z operace srdeční chlopně.

Česká ministryně by se podle něj měla chovat úplně jinak. „Od člena české vlády bych opravdu očekával alespoň trochu hrdosti. Zástupci jakékoliv velmoci by se slušelo takové situaci odpovědět „Sem zvu já a nikoli vy, pane velvyslanče“. Očividně hrdého postoje členové naší vlády schopni nejsou. To je smutná zpráva,“ posteskl si Schwarzenberg.