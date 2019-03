Lidovci dají do kampaně evropských voleb do 10 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

KDU-ČSL dá do kampaně do květnových voleb do Evropského parlamentu do deseti milionů korun. Na dotaz ČTK to dnes na sjezdu strany v Brně řekl eurospolanec a dvojka lidovecké kandidátky Tomáš Zdechovský. Podle něj na kampaň uvolnila 5,5 milionu strana, zbytek dají kandidáti. Vsadí na kontaktní kampaň, nebudou chybět ale ani reklamní plachty nebo letáky. Lídrem kandidátky bude europoslanec Pavel Svoboda. Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dnes sjezd vyzval k tomu, aby Svobodu navrhl na místopředsedu Evropského parlamentu v dalším funkčním období.