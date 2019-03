Členství ČR v EU a NATO je základ zahraniční politiky, myslí si europoslanec Svoboda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Členství České republiky v Evropské unii je vedle členství v NATO základem zahraniční politiky. Na sjezdu KDU-ČSL v Brně to dnes řekl europoslanec a lídr lidovecké kandidátky do květnových evropských voleb Pavel Svoboda. Podle něj neexistuje ke členství v unii alternativa. V Evropské unii je ale stále co zlepšovat, řekl Svoboda. Zmínil například hlídání mezí pravomocí unie nebo zjednodušení unijní legislativy.