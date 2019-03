Dusno u lidovců: Jurečka se naštval na Výborného, mluví o neférové soutěži

Jurečka se na sociálních sítích vrátil k tomu, proč odmítl kandidovat na místopředsedu poté, co jej Marek Výborný porazil v boji o předsednický post. „Pokud jsem nařčen z něčeho, co nebyla a není pravda! Je to použito naprosto účelově a neférově v soutěži, která do té doby byla férová, pak to byl také jeden z důvodu, proč jsem se do předsednictva v čele s Markem Výborným rozhodl nekandidovat,“ vzkázal důrazně lidovec.

Poukazuje na to, že v sobotu hned v úvodu projevu Výborného zazněla nefér kritika na jeho hlavu. „Vstoupili jsme do vlády s koaličním partnerem, kterému jsme pomáhali s dotacemi biopaliv...“ uvedl nový předseda KDU-ČSL. „Tak mi dovolte jasně říci, co se v roce 2015 stalo,“ píše Jurečka.

„Ještě bych chtěl říci, že jsem vždy dělal politiku jako službu, férově a transparentně, mám v tomto čisté svědomí a kdo mě opravdu zná, tak ví, že žádné ohýbání jsem nikdy nedělal, obviňování mě z něčeho takového je hodně nefér!!!“ zlobí se někdejší ministr zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky.

Jurečka se vůči Výborného slovům ohradil už na sjezdu, když je označil za „fake news“.Od 1.1. 2016 byla změnou zákona poprvé historicky zdaněna vysokoprocentní biopaliva!Do té doby byla tato biopaliva podporována nulovou sazbou spotřební daně! To se změnilo a jejich prodej se prakticky zastavil a stát takto ušetřil přes 2 mld. Kč ročně!“ vysvětluje na facebooku Jurečka.

„Ano, stanovilo se tehdy povinné přimíchávání řepkového oleje do nafty a bioethanolu (výroba především z melasy, která vzniká při výrobě cukru), protože se v roce 2009 ČR zavázala, že část paliv v dopravě nahradí obnovitelnými zdroji Ano, škoda, že ČR nevsadila tehdy na jiný typ paliva z obnovitelných zdrojů, bohužel. Ta část biopaliva co je přimíchávána, tak ta je plně zdaněna plnou sazbou spotřební daně. Na biopaliva žádná dotace ani speciálně na řepku nebyla a není! Biopaliva tzv. druhé a třetí generace jsou stále podporována nulovou sazbou spotřební daně,“ uvádí věci na pravou míru lidovecký politik.