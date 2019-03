Češi volili zastupitele, přišlo neuvěřitelných 70 procent

Obecní volby si v sobotu zopakovaly obce Skršín na Mostecku, Otradov na Chrudimsku, Přeštěnice na Písecku a Petrovice a Slezské Pavlovice na Bruntálsku. Obyvatelé museli k volebním urnám znovu, protože se tam zastupitelstva po loňských říjnových volbách rozpadla nebo vůbec nevznikla. "Takovéto volby zpracovává Český statistický úřad i několikrát ročně," uvedla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Mandát získalo dohromady 18 mužů a 13 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je přes 43 let. Nejstaršímu z nich je 65 let, nejmladšímu 25 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Skršín na Mostecku, kde se k volbám dostavilo 80,37 procenta voličů. Naopak v obci Otradov na Chrudimsku o složení zastupitelstva rozhodlo 54,59 procenta voličů, což je nejméně v těchto volbách. O 31 mandátů v pěti zastupitelstvech se v nových volbách ucházelo sto platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 45,4 roku. Dvěma nejmladším kandidujícím bylo 20 let, dvěma nejstarším kandidátům bylo v době voleb 80 let. Pro volby bylo zaregistrováno 13 kandidátních listin.

Do zastupitelstev Petrovic a Slezských Pavlovic na Bruntálsku byla zvolena všechna kandidující seskupení. Volební účast se blížila 70 procentům. V Petrovicích zvítězilo sdružení Pro Petrovice, které bude mít za 43,08 procenta hlasů dva mandáty. Dvě křesla v zastupitelstvu bude mít také Život pro Petrovice za 38,12 procenta hlasů a zbývající mandát připadne Petrovicím 2019, které dostaly 18,79 procenta hlasů. K urnám přišlo v Petrovicích 78 ze 116, tedy 67,24 procenta voličů.

Ve Slezských Pavlovicích se dostali do zastupitelstva všichni kandidáti z předních míst. Zvítězila Budoucnost Pavlovic současné starostky Lenky Drozdové, která získala 59,76 procenta hlasů a v pětičlenném zastupitelstvu bude mít tři zástupce. Pro Patrioty hlasovalo 40,23 pct lidí a budou mít dva mandáty. Volit přišlo 66,25 procenta voličů.

Nové volby do zastupitelstva Přeštěnic na Písecku vyhrálo sdružení Obec lidem, získalo 31,82 procenta hlasů a dva mandáty. Do sedmičlenného zastupitelstva se dostaly všechny čtyři kandidující subjekty. Volební účast dosáhla 77,1 procenta. Do zastupitelstva se dále dostali Svobodní (26,9 procenta) se dvěma mandáty, s výsledkem 24,6 procenta má dva mandáty i KDU-ČSL. Sdružení Lidé obci má 16,5 procenta a jeden mandát.

Ve Skršíně na Mostecku volby vyhrálo sdružení Společně a narovinu s lídrem Davidem Suchánkem. Zájem o sobotní hlasování byl vysoký. V sedmičlenném zastupitelstvu usedne pět členů vítězného hnutí a dva mandáty obsadí nezávislí kandidáti. Svůj post neobhájila současná starostka Anna Junková. "Občané rozhodli podle své vůle, kterou respektuji. Nyní běží desetidenní lhůta na to, aby se lidé obrátili na soud v případě, že mají pochybnosti o regulérnosti voleb," řekla dnes ČTK. Pokud se nikdo na soud neobrátí, svolá starostka ustavující zasedání. Volby se ve Skršíně konaly znovu kvůli tomu, že klesl počet zastupitelů pod pět. Mandát složili tři zastupitelé v prosinci, důvod neuvedli.

Obyvatelé Otradova na Chrudimsku mohli dát v sobotních volbách své hlasy jednomu sdružení nezávislých kandidátů SNK Otradov. Volební účast dosáhla 54,59 procenta. V Otradově počet členů zastupitelstva klesl loni pod zákonnou hranici pěti. Někteří zastupitelé rezignovali, volby se proto musely opakovat.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby byly vyhlášeny na 15. června 2019 a uskuteční se v jedné obci, a to v Žiželicích na Lounsku.