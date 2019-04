Schwarzenberg o vítězství Čaputové: Slováci mají vyvinutější demokratické myšlení než my. Drahoš ryje do Zemana

„Můžeme Slovákům jenom srdečně blahopřát. To, co se událo u našich sousedů, je opravdu výjimečné. Slováci prokázali svoji samostatnost a nezávislost. Do prezidentského úřadu zvolili ženu, která neměla podporu ani jedné z větších politických stran a zároveň se vyznamenala v boji za občanskou společnost,“ píše Schwarzenberg ve své reakci na výsledky slovenských prezidentských voleb.

Poukazuje také na to, že volební kampaň před slovenskými prezidentskými volbami se velice lišila od těch rozhodujících v Česku. „Nevím, jestli jste měli možnost to zaznamenat, ale prezidentská kampaň před druhým kolem voleb se obešla bez větších pomluv, bez lží, různých podrazů a sprosťáren. Tím opravdu vyčnívala nad všemi předešlými a také nad většinou kampaní, které jsme zažili tady,“ myslí si politik, který se v historicky první přímé volbě prezidenta České republiky ve druhém kole postavil Miloši zemanovi.

„Slováci dnes mají zajisté vyvinutější demokratické myšlení než my v Čechách, i když to bylo tedy těžce vykoupené. Blahopřeji jim a zejména přeji mnoho štěstí paní prezidentce. Pán Bůh jí pomáhej,“ vzkazuje na Slovensko čestný předseda TOP 09.

Schwarzenberg nebyl jediný, kdo poukazoval na to, ze kampaň se obešla bez tvrdých výpadů. „Gratuluju Zuzaně Čaputové k vítězství. Vedla férovou kampaň a zůstala sama sebou. Ať se jí daří spojovat všechny lidi v nám nejbližší zemi, na Slovensku. Maroš Šefčovič přijal prohru korektně. Přeju mu úspěšné působení v Evropské komisi a těším se na další spolupráci,“ uvedl český premiér Andrej Babiš.

„Z vítězství Zuzany Čaputové mám opravdu radost. Vítám, že se paní prezidentka bude ucházet i o důvěru těch, kteří ji nevolili (zatímco u nás se před rokem moji voliči dozvěděli, že by měli držet ústa). Slušnost opravdu neznamená slabost!“ rýpnul si v gratulaci do českého prezidenta Miloše Zemana senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

„Zvolení Zuzany Čaputové je dobrou zprávou pro ČR. Věřím, že přátelské vztahy mezi našimi zeměmi budou pokračovat. Paní Čaputové k vítězství gratuluji a doufám, že se i my brzy dočkáme slušného prezidenta, který hledí vpřed a není zatížen minulost,“ vzkazuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.