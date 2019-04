Stát vedle EET zavede i EED? ODS přišla s přelomovým návrhem. A Zdechovský pojede do Bílého domu

Například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se pochlubil, že dostal pozvánku do Bílého domu. „Ještě jsem sice v Česku, do Bruselu letím až zítra, ale tohle mi před chvílí poslala asistentka. Prý to na mě čekalo v kanceláři. Dostal jsem pozvání do Bílého domu k Donald J. Trump!“ zažertoval na facebooku lidovecký politik. Dopis dokonce novinářům rozeslal jako tiskovou zprávu.

V ní se mimo jiné uvádí: „Americký prezident Donald Trump pozval na osobní schůzku do Bílého domu skupinu europoslanců, mezi kterými je i český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Jednat budou o boji proti terorismu, spolupráci mezi EU a USA a také o možnostech podpory Izraele.“

„Já dostal úplně stejný dopis. Pojedeme spolu?“ zareagoval na jeho slova expremiér Mirek Topolánek. „Jdu okamžitě bookovat letenky, abychom se do toho letadla vešli. Vypadá to, že těch dopisů rozeslal více,“ zažertoval europoslanec.

To poslanec ODS Vojtěch Munzar zase informoval o zavedení nové evidence v Ćesku. „Od 1.1.2020 navrhujeme zavedení Elektronické evidence domácností (EED). Z důvodu narovnání tržního prostředí, snížení daňových úniků, omezení šedé ekonomiky a zvýšení příjmů státního rozpočtu bude každý občan on-line přes chytrou aplikaci či webové rozhraní evidovat své nákupy a konzumaci. Data bude shromažďovat Finanční správa ČR,“ píše na svém facebooku.

„Jako kontrolní nástroj budou součástí systému EED chytré váhy, které budou zasílat váhové změny, procenta tuků a BMI finanční správě. Vyhodnocením takto získaných dat a jejich souladu s údaji uvedenými v daňovém přiznání fyzických osob dojde k jednoznačnému odhalení nezdaněných příjmů občanů,“ píše v aprílovém návrhu, který paroduje elektronickou evidenci tržeb.

Dokonce prý bude existovat hra podobná Účtenkovce. „Jako motivační nástroj bude zavedena loterie „Váhovka“ s hodnotnými cenami,“ vysvětluje Munzar. „Stávající systém EET se nezdá navrhovatelům jako dostatečný, nevede k naplnění proklamovaných cílů. Zavedení EED tak konečně přinese slibované miliardy na školy, školky, dálnice a stadion pro Martinu Sáblíkovou,“ dodává.

A legraci si z Čechů udělalo i ministerstvo zahraničí. „V návaznosti na vzrušenou debatu ohledně krátkého jména naší země v angličtině dospělo MZV ke kompromisu a rozhodlo se notifikovat název "Republic of Czechia". Tímto krokem vyjdeme vstříc jak požadavku na zdůraznění státního zřízení v názvu, tak věcně i gramaticky správnému názvu Czechia,“ oznámil úřad na facebooku. Příspěvek doplnil hastagy #dyckyczechia #aprilfoolsday.