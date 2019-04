Maxová končí v čele jihočeského ANO, ve vedení zůstává

Radka Maxová končí v čele jihočeského ANO. Nahradil jí volební manažer Libor Moravec. Maxová se chce soustředit na svou kandidaturu do Evropského parlamentu. Mimo to rovněž hodlá více času věnovat práci poslankyně. Nové krajské vedení si hnutí vybralo na dnešním jihočeském sněmu ANO. Maxová to řekla ČTK.