Zemřel Ivo Schwarz (†54), bývalý šéf agentů prohrál boj s leukémií

Aktualizováno 11:03 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to dnes na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů ÚZSI od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V čele rozvědky stál sedm let. Předtím pracoval několik let u cizinecké policie. Schwarzův nástupce na postu velvyslance v Tel Avivu Martin Stropnický (ANO) ČTK napsal, že Schwarz byl profesionál a člověk na svém místě. Podle twitteru velvyslanectví Schwarz bojoval s leukémií.