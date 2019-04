"Tož to ne!" Petr Fiala se tvrdě pustil do Andreje Babiše

Předseda největší opoziční strany ODS Petr Fiala představil své výhrady vůči informacím představeným na oficiálním facebookovém účtu Andreje Babiše. Vypůjčil si při tom známý výrok prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. „TOŽ TO NE! Tak nám premiér o víkendu předvedl červenou čepici, kterou prý sám vymyslel. Tedy nevymyslel, vymyslel ji volební tým Donalda Trumpa už před 4 lety. Premiéra napadlo, že by to byl dobrý nápad, kdyby ho napadlo totéž, co napadlo Trumpův tým. No nevím,“ napsal na svém facebookovém účtu na úvod Fiala.

Předseda ODS také vysvětli, co ho k uvedení Masarykova citátu vedlo. „Myslím, že na to, abychom popsali současnou situaci v ČR, nemusíme vykrádat amerického prezidenta. Vystačíme si i s naším prvním prezidentem Masarykem. Ten, když viděl návrh první československé ústavy, údajně řekl: „Tož to ne“. A já si něco podobného říkám každý den, když čtu v médiích, co je u nás nového.“

Největší vlna kritiky se snesla na pasáž z facebookového příspěvku premiéra, v němž se komentují exekuce. O její nepravdivosti psali i jiní politici a právníci, o čemž jsme psali. „Pohnuly se i exekuce. Prý stát pomohl 200 000 lidí v exekučním řízení. To tvrdí premiér. Na druhé straně například Člověk v tísni říká, že se nic takového nestalo – naopak, ministr za ANO celý proces komplikuje a hází lidem, kteří tento problém reálně v terénu řeší, další a další klacky pod nohy. Není těžké uhádnout, komu v tomto případě věřím víc,“ okomentoval kauzu i Fiala.

Politik za ODS si všiml i informací, které se objevují ve stranických médiích ANO (MF Dnes a Lidové noviny patři do svěřenského fondu Andreje Babiše). „Holdingový tisk se věnuje i podivným aktivitám místopředsedy Faltýnka. Z toho, co je známo, to vypadá, že pan Faltýnek roky fungoval jako pobočník největšího palermského kmotra. Na vyvození odpovědnosti to samozřejmě nestačí, neboť, jak by to vypadalo. Navíc, když mu šéfuje stíhaný premiér podezřelý z dotačního podvodu. To se pak těžko vynucuje morálka u vlastního mužstva. Mohl bych ještě dost dlouho pokračovat – vyššími důchody, výdaji na obranu, digitalizací, která již tentokrát opravdu bude, obědy zdarma pro všechny vždy a všude, o tom, jak tato vláda dnes nesmírně podporuje živnostníky, zítra startupy, pozítří vesmírný program a v neděli výstavbu kostelů,“ uvedl s parodickým tónem Petr Fiala velké sliby vládního hnutí, které však za téměř šest let vládnutí hnutí ANO vzbuzují určité rozpaky.

„Ale je to zbytečné, protože cokoliv premiér řekne, je jasné, že za dva týdny to už nebude platit. Protože tato vláda pod vedením tohoto premiéra reálně kromě rozdávání peněz neumí dělat vůbec nic. A když peníze dojdou, tak se rozdává jen těžko, tomu naštěstí premiér zatím rozumí. Myslím, že každý, kdo vnímá reálné problémy, které v ČR máme, si musí říct „Tož to ne!“ Máme problém s nejpomalejším ekonomickým růstem ve V4. Máme problém s (ne)udržitelným penzijním systémem. Máme problém s brutální byrokracií, která navzdory slibům premiéra neubývá, ale naopak roste. Máme problém s upadajícím školstvím. Toto je jen část problémů, které opravdu potřebujeme řešit, protože nám zkrátka ujede vlak. A nebude to rychlovlak z Brna do Prahy,“ uzavřel předseda ODS Fiala.